Колос обіграв Шахтар, Металіст 1925 здолав Ладомир у Вищій лізі

Сьогодні, 9 листопада відбулися матчі першого етапу чемпіонату України ж футболу серед жіночих команд.

У першому поєдинку Шахтар програв Колосу з рахунком 3:1. Також Кривбас розписав мирову із Сістерс, а Металіст 1925 розгромив Ладомир.

Чемпіонат України з футболу серед жінок

11 тур, 9 листопада

Колос – Шахтар 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Остапів, 1:1 – 56 Завідова, 2:1 – 70 Семків, 3:0 – 78 Семків

Кривбас – Сістерс 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 17 Оліниченко, 1:1 – 31 Хесусмар, 2:1 – 49 Назаренко, 2:2 – 78 Хесусмар

Ладомир – Металіст 1925 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 – 46 Гірин, 0:2 – 62 Гірин, 0:3 – 66 Петрик, 0:4 – 81 Куніна

Зауважимо, що саме Металіст 1925 очолює турнірну таблицю, випереджаючи другу Ворсклу на 3 бали, проте у полтавок ще дві гри в запасі.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у кваліфікації на ЧС-2027. Відбір на світову першість проходитиме у форматі Ліги націй. Цього року українки вибороли путівку в елітний дивізіон.