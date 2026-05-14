ЕМС-Поділля та Пантери зіграли внічию у 8 турі жіночої Вищої ліги

У четвер, 14 травня, відбувся матч 8 туру 2 етапу жіночого чемпіонату України з футболу.

У Групі вибування ЕМС-Поділля та уманські Пантери розписали бойову нічию. Після безгольового першого тайму гра пожвавилася на 59-й хвилині, коли Боровська вивела господинь уперед. Проте втримати мінімальну перевагу вінничанкам не вдалося: на 78-й хвилині Тихонова відновила рівновагу, встановивши остаточний рахунок – 1:1.

Чемпіонат України-2025/26, жінки

8 тур, 14 травня

Група вибування

ЕМС-Поділля – Пантери Умань 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Боровська, 1:1 – 78 Тихонова

Турнірна таблиця Групи вибування

Нагадаємо, що у Чемпіонській групі Шахтар обіграв Колос у 8 турі жіночої Вищої ліги.