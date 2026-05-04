Мирова Колоса та Сістерс Одеса, Пантери розгромили Ладомир у 6 турі жіночої Вищої ліги

У понеділок, 4 травня, відбулися три матчі 6 туру 2 етапу жіночого чемпіонату України з футболу.

У Чемпіонській групі Колос та одеські Сістерс розійшлися миром. Одеситки вийшли вперед вже на 10-й хвилині завдяки голу Нелсон, проте одразу по перерві Остапів відновила паритет, встановивши остаточний рахунок 1:1.

Тим часом у Групі вибування Кривбас на виїзді впевнено переграв ЕМС-Поділля. Криворізька команда забезпечила собі комфортну перевагу ще в першій половині зустрічі зусиллями Назаренко та Стахнюк, а вже у компенсований час Зуєва довела справу до розгромних 3:0.

Останнім був поєдинок в Умані, де місцеві Пантери не залишили шансів Ладомиру. Господині забили два м'ячі у першому таймі, а на самому початку другої половини зустрічі протягом двох хвилин ще двічі розписалися у воротах суперниць. Підсумкову крапку у матчі поставила Білокур, оформивши дубль та зафіксувавши перемогу 4:0.

Чемпіонат України-2025/26, жінки

Чемпіонська група

6 тур, 4 травня

Колос – Сістерс Одеса 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 10 Нелсон, 1:1 – 50 Остапів

Група вибування

ЕМС-Поділля – Кривбас 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 13 Назаренко, 0:2 – 26 Стахнюк, 0:3 – 90+1 Зуєва

Пантери Умань – Ладомир 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 27 Білокур, 2:0 – 37 Свергун, 3:0 – 49 Марія, 4:0 – 50 Білокур

Турнірна таблиця жіночої Вищої ліги з футболу

Нагадаємо, що Металіст 1925 достроково став чемпіоном України з футболу серед жінок.