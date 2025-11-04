Збірна України дізналася суперників у відборі на чемпіонат світу 2027

Жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у кваліфікації на ЧС-2027.

Відбір на світову першість проходитиме у форматі Ліги націй. Цього року українки вибороли путівку в елітний дивізіон. При жеребкуванні команда Володимира Пятенка була в четвертому кошику.

Результати жеребкування кваліфікації на ЧС-2027:

Група A1: Швеція, Італія, Данія, Сербія

Група A2: Франція, Нідерланди, Польща, Ірландія

Група A3: Іспанія, Англія, Ісландія, Україна

рупа A4: Німеччина, Норвегія, Австрія, Словенія

Суперницями "синьо-жовтих" стали іспанки, англійки та ісландки.

Варто зазначити, що збірні Іспанії та Англії – справжні гегемони в жіночому футболі.

Футболістки "Ла Роха" стали чемпіонками світу в 2023 році, а влітку цього року грали в фіналі чемпіонату Європи, де програли англійкам.

Збірна Англії стала фіналістом ЧС-2023, а також ставала чемпіоном Європи в 2022-му.

Як проходитиме відбір на ЧС-2027?

Європейська кваліфікація проходитиме в три етапи. Матчі групового етапу відбудуться у період лютий-червень 2026 року. Раунд плейоф у жовтні-грудні 2026 р.

На ЧС-2027 напряму потраплять переможці чотирьох груп Ліги А. У першому раунді плейоф команди, які посядуть другі та треті місця в Лізі А, зіграють із переможцями шести груп Ліги С та найкращими командами, які посядуть там другі місця. 8 переможців вийдуть до другого раунду.

Чотири останні команди Ліги А та чотири переможці груп Ліги В зіграють проти третіх і других команд Ліги В відповідно. 8 переможців вийдуть до другого раунду.

У другому раунді 16 команд зустрінуться у восьми парах. Сім найкращих переможців вийдуть на мундіаль.