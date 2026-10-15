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Жіноча збірна України вирішальний матч відбору на ЧС-2027 проведе на легендарному стадіоні

Денис Іваненко — 15 жовтня 2026, 15:45
Жіноча збірна України вирішальний матч відбору на ЧС-2027 проведе на легендарному стадіоні
Жіноча збірна України з футболу
УАФ

Жіноча збірна України з футболу дізналась місце та дату проведення виїзного поєдинку плейоф відбору на чемпіонат світу-2027 проти Англії.

Про це повідомляє УАФ.

Гра відбудеться 5 грудня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Зазначимо, що це буде матч-відповідь. Перед цим команди зіграють на номінально домашньому полі для "синьо-жовтих", дата та місце проведення цього поєдинку будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, що у півфінальному раунді відбору Україна здолала Словаччину, а англійки впевнено пройшли Грецію. Жіночий ЧС-2027 відбудеться у Бразилії та триватиме з 24 липня по 25 серпня.

Команди вже зустрічалися на груповому етапі кваліфікації до світової першості. Тоді Англія двічі перемогла – 6:1 та 3:0.

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