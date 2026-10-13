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Україна вдруге перемогла Словаччину та вийшла у фінал плейоф відбору на ЧС-2027

Олексій Мурзак — 13 жовтня 2026, 19:52
Україна вдруге перемогла Словаччину та вийшла у фінал плейоф відбору на ЧС-2027
УАФ

У вівторок, 13 жовтня, жіноча збірна України з футболу перемогла Словаччину в матчі-відповіді плейоф відбору на чемпіонат світу-2027.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Єдиним голом у протистоянні на останній хвилині першого тайму відзначилася Вероніка Андрухів. У другій 45-хвилинці підопічні Ії Андрущак забили у ворота суперниць і другий м'яч, однак гол було скасовано після перегляду ВАР.

Відбір до ЧС-2027, плейоф
Півфінал, матч-відповідь

Україна – Словаччина 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45 Андрухів

Нагадаємо, перша зустріч закінчилася перемогою українок з рахунком 3:1. Голи у складі "синьо-жовтих" оформили Гірин, Андрухів та Бойчук.

У фіналі плейоф кваліфікації на українок чекатиме дуель з переможцем пари Греція – Англія. Двоматчеве протистояння фінального раунду кваліфікації пройде в період з 26 листопада до 5 грудня.

Зазначимо, що жіноча синьо-жовта команда ще ніколи не грала у фінальній стадії Мундіалю.

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