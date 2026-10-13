Україна – Словаччина: онлайн-трансляція матчу-відповіді плейоф відбору на ЧС-2027

У вівторок, 13 жовтня, о 18:00 (за київським часом) жіноча збірна України з футболу проведе матч-відповідь проти Словаччини у плейоф відбору на чемпіонат світу-2027.

Поєдинок відбудеться на футбольній арені у Кошиці.

Дивіться пряму трансляцію гри, організовану УАФ, на "Чемпіоні".

Стартові склади

Україна: Боклач – Корсун, Шматко, Ольхова, Шайнюк – Заборовець, Андрухів, Хіміч, Калініна, Гірин – Бойчук.

Запасні: Самсон, Вороніна, Глущенко, Деркач, Когут, Котик, Кравчук, Куніна, Молодюк, Остапів, Христюк.

Словаччина: Тот – Моравкова, Кошикова, Бартовічова, Лемешова – Жемберьова, Міколайова, Матавкова, Гмірова, Фабова – Шурновська.

Запасні: Опалкова, Варгова, Войтекова, Гелетова, Гондова, Горватова, Матушицова, Нарожна, Реткешова, Руманчікова, Семанова, Ференцова.

Перша зустріч закінчилася перемогою українок з рахунком 3:1. Голи у складі "синьо-жовтих" оформили Гірин, Андрухів та Бойчук.

У разі успіху в фіналі плейоф кваліфікації на українок чекатиме дуель з переможцем пари Греція – Англія. Двоматчеве протистояння фінального раунду кваліфікації пройде в період з 26 листопада до 5 грудня.

Англія з ідентичним рахунком 3:1 переграла Грецію у першому поєдинку.

Зазначимо, що жіноча синьо-жовта команда ще ніколи не грала у фінальній стадії Мундіалю.