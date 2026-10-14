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Ми – різні планети: тренерка збірної України висловилася щодо матчів з Англією у фіналі плейоф відбору на ЧС-2027

Микола Літвінов — 14 жовтня 2026, 22:12
Ми – різні планети: тренерка збірної України висловилася щодо матчів з Англією у фіналі плейоф відбору на ЧС-2027
Ія Андрущак
vorskla.com.ua

Головна тренерка жіночої збірної України Ія Андрущак напередодні фінальних матчів відбору на чемпіонат світу-2027 заявила, що наш рівень жіночого футболу порівняно з англійським – це абсолютно різні планети.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Потрібно, щоб зійшлися всі зірки, щоб це був найкращий день для нас і найгірший – для Англії. Звичайно, я жартую, але ми вже розуміємо силу цього суперника.

Ми спробуємо щось придумати й намагатимемося гідно протистояти англійкам. Але наразі футбол у нашій країні, розвиток нашої збірної, увага до жіночого футболу та його популяризація в Україні та Англії – це різні планети".

Також українська наставниця додала, що для перемоги одних зусиль буде недостатньо, тому знадобиться неймовірне везіння.

"Не можу сказати, що саме потрібно для перемоги. Одне точно – неймовірне везіння. Як я вже казала, щоб того вечора всі футбольні боги були на нашому боці. Лише наших зусиль буде замало, мені так здається".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" протистоятимуть англійкам у фіналі відбору на чемпіонат світу-2027. Перша гра відбудеться 26 листопада та стартує о 16:00 за київським часом. Матч-відповідь команди проведуть 5 грудня о 16:00.

Додамо, що до цього українки здолали збірну Словаччини. Перша зустріч закінчилася перемогою підопічних Ії Андрущак з рахунком 3:1. У матчі-відповіді "синьо-жовті" також тріумфували завдяки голу Андрухів. 

Жіноча збірна України з футболу Ія Андрущак

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