Ми – різні планети: тренерка збірної України висловилася щодо матчів з Англією у фіналі плейоф відбору на ЧС-2027

Головна тренерка жіночої збірної України Ія Андрущак напередодні фінальних матчів відбору на чемпіонат світу-2027 заявила, що наш рівень жіночого футболу порівняно з англійським – це абсолютно різні планети.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Потрібно, щоб зійшлися всі зірки, щоб це був найкращий день для нас і найгірший – для Англії. Звичайно, я жартую, але ми вже розуміємо силу цього суперника.

Ми спробуємо щось придумати й намагатимемося гідно протистояти англійкам. Але наразі футбол у нашій країні, розвиток нашої збірної, увага до жіночого футболу та його популяризація в Україні та Англії – це різні планети".