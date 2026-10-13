Збірна України WU-17 впевнено обіграла Румунію у відборі на Євро-2027

Дівоча збірна України WU-17 перемогою над румунками завершила перший раунд кваліфікації на чемпіонат Європи-2027 з футболу.

Протистояння закінчилося з рахунком 3:1.

У першій половині зустрічі обидві команди зберегли свої володіння "на замку" – 0:0.

Першого голу у матчі довелося чекати аж 63 хвилини, коли Волощук розмочила нулі на табло – 1:0.

Після екватора другої 45-хвилинки за справу взялася Куциба. Юлія оформила дубль, на який їй знадобилося лише чотири хвилини.

Румунські футболістки спромоглися лише на гол престижу, який наприкінці поєдинку у свій актив записала Манді.

Відбір Євро-2027 (WU-17)

13 жовтня

Україна WU-17 – Румунія WU-17 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 63 Волощук, 2:0 – 79 Куциба, 3:0 – 83 Куциба, 3:1 – 88 Манді

Українки здобули свою дебютну перемогу у відборі та за підсумками трьох турів фінішували третіми у своєму квартеті.

Раніше "синьо-жовті" поступилися Фінляндії (0:4) та Шотландії (1:3).

Зауважимо, що збірна Україна виступала у квартеті A6. За підсумками першого раунду відбору у Лізі А вилітають у нижчий дивізіон команди, які посіли четверте місце.

У другому етапі Ліги А визначаться сім збірних-учасниць чемпіонату Європи, який проходитиме з 9-го по 22 травня 2027 року. Варто зазначити, що Фінляндія є країною-господаркою цієї європейської першості, тому її участь на турнірі гарантована, попри результат у груповому етапі.