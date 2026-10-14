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Визначився суперник України у фіналі плейоф відбору на ЧС-2027

Олексій Мурзак — 14 жовтня 2026, 00:50
Визначився суперник України у фіналі плейоф відбору на ЧС-2027
УАФ

Жіноча збірна України з футболу зіграє проти Англії у другому, вирішальному раунді плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Англійки у матчі-відповіді розгромили Грецію – 5:0. Дублями відзначилися Лорен Джеймс та Алессія Руссо, ще один гол забила Джорджія Стенвей. Після перемоги 3:1 у першій зустрічі Англія пройшла далі із загальним рахунком 8:1.

Водночас Україна подолала Словаччину, вигравши обидва поєдинки – 3:1 та 1:0.

Фінальне протистояння складатиметься з двох матчів, які відбудуться у період із 26 листопада до 5 грудня. Першу зустріч номінально вдома проведе Україна, матч-відповідь – Англія.

Команди вже зустрічалися на груповому етапі цього відбору. Тоді англійки двічі перемогли – 6:1 та 3:0.

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