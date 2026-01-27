Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Жіноча збірна України дізналася місце проведення домашніх матчів Ліги націй 2026

Сергій Шаховець — 27 січня 2026, 15:54
Жіноча збірна України дізналася місце проведення домашніх матчів Ліги націй 2026
Футболістки збірної України
УАФ

Визначилося місце, де збірна України проведе березневі домашні матчі 1-го та 2-го турів Ліги націй 2026, яка є відбором у зоні УЄФА до чемпіонату світу 2027 року.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Завдяки підтримці Турецької футбольної федерації та за погодженням з УЄФА матчі проти Англії та Іспанії відбудуться в Анталії на стадіоні "Мардан". Ця арена здатна розмістити понад 7 тисяч глядачів. Вона відповідає усім критеріям УЄФА.

Перший матч проти Англії пройде 3 березня. Збірну Іспанії "синьо-жовті" прийматимуть 7 березня.

Календар матчів жіночої збірної України у групі А3 відбору ЧС-2027

  • 03.03.2026. Україна – Англія
  • 07.03.2026. Україна – Іспанія
  • 14.04.2026. Ісландія – Україна
  • 18.04.2026. Іспанія – Україна
  • 05.06.2026. Україна – Ісландія
  • 09.06.2026. Англія – Україна

Збірна України раніше вже грала на стадіоні "Мардан" в Туреччині. У межах плейоф кваліфікації Євро-2025 "синьо-жовті" програли Бельгії (0:2).

Жіночий чемпіонат світу 2027 року проходитиме з 24 червня до 25 липня в Бразилії.

Нагадаємо, що 19 січня посаду головного тренера жіночої збірної України залишив Володимир Пятенко. Ім'я його наступника поки не повідомлялося.

Жіноча збірна України з футболу

Жіноча збірна України з футболу

Головний тренер жіночої збірної України залишив посаду
Пятенко залишив посаду головного тренера жіночої збірної України
Збірна України змінить головного тренера – джерело
Молодіжна жіноча збірна України дізналася суперників по 2-му раунду відбору на Євро-2026
Жіноча збірна України зберегла позицію в оновленому рейтингу ФІФА

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік