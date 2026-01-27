Жіноча збірна України дізналася місце проведення домашніх матчів Ліги націй 2026
Визначилося місце, де збірна України проведе березневі домашні матчі 1-го та 2-го турів Ліги націй 2026, яка є відбором у зоні УЄФА до чемпіонату світу 2027 року.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Завдяки підтримці Турецької футбольної федерації та за погодженням з УЄФА матчі проти Англії та Іспанії відбудуться в Анталії на стадіоні "Мардан". Ця арена здатна розмістити понад 7 тисяч глядачів. Вона відповідає усім критеріям УЄФА.
Перший матч проти Англії пройде 3 березня. Збірну Іспанії "синьо-жовті" прийматимуть 7 березня.
Календар матчів жіночої збірної України у групі А3 відбору ЧС-2027
- 03.03.2026. Україна – Англія
- 07.03.2026. Україна – Іспанія
- 14.04.2026. Ісландія – Україна
- 18.04.2026. Іспанія – Україна
- 05.06.2026. Україна – Ісландія
- 09.06.2026. Англія – Україна
Збірна України раніше вже грала на стадіоні "Мардан" в Туреччині. У межах плейоф кваліфікації Євро-2025 "синьо-жовті" програли Бельгії (0:2).
Жіночий чемпіонат світу 2027 року проходитиме з 24 червня до 25 липня в Бразилії.
Нагадаємо, що 19 січня посаду головного тренера жіночої збірної України залишив Володимир Пятенко. Ім'я його наступника поки не повідомлялося.