Збірна України WU-16 по пенальті перемогла Туреччину на Турнірі розвитку УЄФА

Дівоча збірна України WU-16 зіграла перший матч на Турнірі розвитку УЄФА, у якому по пенальті здобула перемогу над Туреччиною.

Основний час зустрічі завершився внічию – 2:2. У складі "синьо-жовтих" голами відзначилися Вероніка Непошивайленко та Аліна Колодій.

У серії одинадцятиметрових ударів точнішими були українки – 5:3.

Турнір розвитку УЄФА

1 тур, 26 травня

Туреччина WU-16 – Україна WU-16 – 2:2 (пен 3:5)

Голи: 0:1 – 8 Непошивайленко, 1:1 – 54 Чінар, 1:2 – 73 Колодій, 2:2 – 90 Темелкуран

Зазначимо, що Турнір розвитку УЄФА проходить у Чорногорії. У наступних матчах Україна зіграє проти господарок змагань (28 травня, початок о 19:00) та Словаччини (31 травня, початок об 11:00).

Нагадаємо, що торік на Турнірі розвитку УЄФА, що проходив у Хорватії, збірна України посіла третє місце.