Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна України WU-16 по пенальті перемогла Туреччину на Турнірі розвитку УЄФА

Сергій Шаховець — 26 травня 2026, 14:17
Збірна України WU-16 по пенальті перемогла Туреччину на Турнірі розвитку УЄФА
УАФ

Дівоча збірна України WU-16 зіграла перший матч на Турнірі розвитку УЄФА, у якому по пенальті здобула перемогу над Туреччиною.

Основний час зустрічі завершився внічию – 2:2. У складі "синьо-жовтих" голами відзначилися Вероніка Непошивайленко та Аліна Колодій.

У серії одинадцятиметрових ударів точнішими були українки – 5:3.

Турнір розвитку УЄФА
1 тур, 26 травня

Туреччина WU-16 – Україна WU-16 – 2:2 (пен 3:5)

Голи: 0:1 – 8 Непошивайленко, 1:1 – 54 Чінар, 1:2 – 73 Колодій, 2:2 – 90 Темелкуран

Зазначимо, що Турнір розвитку УЄФА проходить у Чорногорії. У наступних матчах Україна зіграє проти господарок змагань (28 травня, початок о 19:00) та Словаччини (31 травня, початок об 11:00).

Нагадаємо, що торік на Турнірі розвитку УЄФА, що проходив у Хорватії, збірна України посіла третє місце.

жіночий футбол Жіноча збірна України з футболу

жіночий футбол

Зірка Барселони відсвяткувала тріумф у Лізі чемпіонів пікантним фото: позувала топлес з кубком
Пантери завершили жіночий чемпіонат України перемогою над Кривбасом
Металіст 1925 і Шахтар зіграли внічию, розгроми від Колоса та Полісся у жіночій Вищій лізі
Команда з КНДР уперше за понад 7 років зіграла матч у Південній Кореї
УЄФА довічно дискваліфікував екстренера жіночої збірної U-19 Чехії за приховану відеозйомку футболісток

Останні новини