Жіноча збірна України зіграє перший матч плейоф відбору на Євро-2025 проти Бельгії

Сьогодні, 29 листопада, відбудеться перший матч вирішального раунду плейоф кваліфікації на чемпіонат Європи-2025 серед жіночих команд між Україною та Бельгією.

Зустріч буде мінімально домашньою для України та відбудеться в турецькій Антальї. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна буде переглянути на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, в першому раунді плейоф команда Володимира Пятенка пройшла Туреччину (3:1 за сумою двох матчів), а Бельгія не залишила шансів Греції (0:0, 5:0).

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Заявка жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дар'я Келюшик (Колос), Дарина Бондарчук (Металіст 1925).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі —Ворскла Полтава), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська, Леся Ольхова (усі — Металіст 1925), Любов Шматко (Фомгет, Туреччина).

Півзахисники: Вікторія Гірин (Ладомир), Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві — Колос), Яна Калініна (Ворскла Полтава), Таміла Хімич, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі — Металіст 1925), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія), Яна Малахова (Мура Нона, Словенія).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Лілль, Франція).

Цікаво, що в березні з Бельгією зустрінеться й чоловіча збірна України. 20 та 23 березня команди проведуть двоматчеве протистояння у плейоф Ліги націй.