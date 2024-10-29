Фартова Молдова. Україна перемогла Туреччину й вийшла до другого раунду плейоф відбору до Євро-2025

Жіноча збірна України перемогла команду Туреччини з рахунком 2:0 у повторному двобої першого раунду плейоф до Євро-2025. Матч, що відбувся в Кишиневі, був номінально домашнім для української збірної, а перша зустріч у Стамбулі завершилась нічиєю (1:1).

Команда Володимира П’ятенка відкрила рахунок відносно швидко. На 14-ій хвилині Ольга Басанська з лівого флангу навісила на ближню стійку, а Караташ злету зрізала м'яча у власні ворота.

На 34-ій хвилині "синьо-жовті" подвоїли свою перевагу. Після навісу Вероніки Андрухів з лівого флангу, захисниця вибила м’яч з воротарського майданчика, Яна Калініна з 18-ти метрів пробила, а захисниця Любов Шматко зупинила м’яча перед воротами та вправно відправила його у сітку. Турчині апелювали, мовляв, офсайд. Але VAR зафіксував взяття воріт – 2:0!

До перерви було багато боротьби та фолів. Турчині провели непогану атаку, удар злету накрила воротарка Катерина Самсон. Першого ж удару в площину воріт у другому таймі завдали наші суперниці – Самсон на місці.

На 57-ій хвилині Карабулут втекла віч-на-віч після довгої передачі – й забила! Але й тут VAR за нас – офсайд! Вже й закрався острах: чи не віддадуть наші дівчата перевагу суперницям, як це було в першому матчі. Але не дали цьому статися – високо зустрічали опоненток, активно пресингували, а ще й намагались атакувати при першій ліпшій нагоді.

Під завершення поєдинку Україна провела кілька тактичних замін, наші землячки заробили кілька фолів, майстерно виграли дорогоцінний час і впевнено довели матч до перемоги – 2:0!

Відбір до Євро-2025

Плейоф, матч-відповідь

Україна – Туреччина 2:0

Голи: Караташ (14, автогол), Шматко (34)

Україна: Самсон – Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанська, Петрик, Хімич, Андрухів (Гірин, 73), Калініна (Молодюк, 81), Овдійчук, Кравчук

Туреччина: Акгез – Дживелек, Абрахамссон, Караташ, Езев, Джал, Топчу, Шекер, Тюркоглу (Садикоглу, 73), Кескін (Ханчар, 66), Пекел (Карабулут, 46)

У наступному раунді Україна зіграє з переможцем пари Бельгія – Греція, який визначатиметься сьогодні о 21.45 за Києвом.