Плани на Балкани: жіноча збірна України готується до двох матчів у Лізі націй

Жіноча збірна України готується до двох поєдинків Ліги націй проти команд Албанії (30 травня) та Хорватії (3 червня).

Тренувальний збір проходить у Хорватії. Саме там команда Володимира П’ятенка зіграє номінально домашній матч проти Албанії.

"Команда працює інтенсивно: награються ігрові зв’язки, відпрацьовуються комбінації, аналізується кожен момент. Повне зосередження на тренувальному процесі! ", – йдеться в дописі Української асоціації футболу в Instagram.

Також пресслужба жіночої збірної України оприлюднила відео з одного з тренувань.

Нагадаємо, збірна України після четвертого туру посідає перше місце у своїй групі, набравши 10 очок.

В останньому поєдинку українки зіграли внічию з командою Чехії (1:1). Збірні Хорватії та Албанії в попередніх турах Україна перемогла з однаковим рахунком 2:1.

Для підвищення у класі "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).

Раніше тренерський штаб визначився з переліком гравчинь, яких долучили до підготовки до матчів проти Албанії та Хорватії.