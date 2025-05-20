Жіноча збірна України визначилась зі складом на матчі Ліги націй

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко визначився з основним складом команди на матчі Ліги націй проти Хорватії та Албанії.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

До складу увійшло 24 футболістки, зокрема й Дар'я Івкова (Воронцова), яка повернулась до команди після 12-річної перерви.

Склад збірної України:

Воротарі:

Катерина Самсон (Ворскла Полтава)

Дарина Бондарчук (Металіст 1925 Харків)

Катерина Боклач (Нант, Франція)

Захисниці:

Катерина Корсун (Ворскла Полтава)

Яна Котик (Ворскла Полтава)

Ірина Подольська (Ворскла Полтава)

Марина Шайнюк (Ворскла Полтава)

Дар’я Апанащенко (Металіст 1925 Харків)

Ольга Басанська (Металіст 1925 Харків)

Леся Ольхова (Металіст 1925 Харків)

Любов Шматко (Фомгет, Туреччина)

Півзахисниці:

Вероніка Андрухів (Колос Ковалівка)

Даяна Семків (Колос Ковалівка)

Яна Калініна (Ворскла Полтава)

Натія Панцулая (Металіст 1925 Харків)

Анна Петрик (Металіст 1925 Харків)

Вікторія Гірин (Металіст 1925 Харків)

Дар’я Івкова (Сістерс Одеса)

Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія)

Яна Малахова (Мура, Словенія)

Нападниці:

Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава)

Єлизавета Молодюк (Металіст 1925 Харків)

Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина)

Інна Глущенко (Лілль, Франція)

Матч п'ятого туру Ліги націй дивізіону B проти Албанії відбудеться 30 травня у хорватському місті Вараждин. Стартовий свисток заплановано на 20:00 за київським часом.

Поєдинок шостого туру проти Хорватії буде зіграно 3 червня у Карловаці – стартовий свисток також пролунає о 20:00.

Для підвищення у класі "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).

Після четвертого туру Україна посідає перше місце у своїй групі, набравши 10 очок.

Раніше Володимир Пятенко підбив підсумки двох матчів проти Чехії, які відбулись на початку квітня.