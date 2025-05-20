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Жіноча збірна України визначилась зі складом на матчі Ліги націй

Володимир Максименко — 20 травня 2025, 11:07
Жіноча збірна України визначилась зі складом на матчі Ліги націй
УАФ

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко визначився з основним складом команди на матчі Ліги націй проти Хорватії та Албанії.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

До складу увійшло 24 футболістки, зокрема й Дар'я Івкова (Воронцова), яка повернулась до команди після 12-річної перерви.

Склад збірної України:

Воротарі:

  • Катерина Самсон (Ворскла Полтава)
  • Дарина Бондарчук (Металіст 1925 Харків)
  • Катерина Боклач (Нант, Франція)

Захисниці:

  • Катерина Корсун (Ворскла Полтава)
  • Яна Котик (Ворскла Полтава)
  • Ірина Подольська (Ворскла Полтава)
  • Марина Шайнюк (Ворскла Полтава)
  • Дар’я Апанащенко (Металіст 1925 Харків)
  • Ольга Басанська (Металіст 1925 Харків)
  • Леся Ольхова (Металіст 1925 Харків)
  • Любов Шматко (Фомгет, Туреччина)

Півзахисниці:

  • Вероніка Андрухів (Колос Ковалівка)
  • Даяна Семків (Колос Ковалівка)
  • Яна Калініна (Ворскла Полтава)
  • Натія Панцулая (Металіст 1925 Харків)
  • Анна Петрик (Металіст 1925 Харків)
  • Вікторія Гірин (Металіст 1925 Харків)
  • Дар’я Івкова (Сістерс Одеса)
  • Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія)
  • Яна Малахова (Мура, Словенія)

Нападниці:

  • Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава)
  • Єлизавета Молодюк (Металіст 1925 Харків)
  • Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина)
  • Інна Глущенко (Лілль, Франція)

Матч п'ятого туру Ліги націй дивізіону B проти Албанії відбудеться 30 травня у хорватському місті Вараждин. Стартовий свисток заплановано на 20:00 за київським часом.

Поєдинок шостого туру проти Хорватії буде зіграно 3 червня у Карловаці – стартовий свисток також пролунає о 20:00.

Для підвищення у класі "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).

Після четвертого туру Україна посідає перше місце у своїй групі, набравши 10 очок.

Раніше Володимир Пятенко підбив підсумки двох матчів проти Чехії, які відбулись на початку квітня.

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