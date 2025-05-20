Жіноча збірна України визначилась зі складом на матчі Ліги націй
Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко визначився з основним складом команди на матчі Ліги націй проти Хорватії та Албанії.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
До складу увійшло 24 футболістки, зокрема й Дар'я Івкова (Воронцова), яка повернулась до команди після 12-річної перерви.
Склад збірної України:
Воротарі:
- Катерина Самсон (Ворскла Полтава)
- Дарина Бондарчук (Металіст 1925 Харків)
- Катерина Боклач (Нант, Франція)
Захисниці:
- Катерина Корсун (Ворскла Полтава)
- Яна Котик (Ворскла Полтава)
- Ірина Подольська (Ворскла Полтава)
- Марина Шайнюк (Ворскла Полтава)
- Дар’я Апанащенко (Металіст 1925 Харків)
- Ольга Басанська (Металіст 1925 Харків)
- Леся Ольхова (Металіст 1925 Харків)
- Любов Шматко (Фомгет, Туреччина)
Півзахисниці:
- Вероніка Андрухів (Колос Ковалівка)
- Даяна Семків (Колос Ковалівка)
- Яна Калініна (Ворскла Полтава)
- Натія Панцулая (Металіст 1925 Харків)
- Анна Петрик (Металіст 1925 Харків)
- Вікторія Гірин (Металіст 1925 Харків)
- Дар’я Івкова (Сістерс Одеса)
- Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія)
- Яна Малахова (Мура, Словенія)
Нападниці:
- Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава)
- Єлизавета Молодюк (Металіст 1925 Харків)
- Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина)
- Інна Глущенко (Лілль, Франція)
Матч п'ятого туру Ліги націй дивізіону B проти Албанії відбудеться 30 травня у хорватському місті Вараждин. Стартовий свисток заплановано на 20:00 за київським часом.
Поєдинок шостого туру проти Хорватії буде зіграно 3 червня у Карловаці – стартовий свисток також пролунає о 20:00.
Для підвищення у класі "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).
Після четвертого туру Україна посідає перше місце у своїй групі, набравши 10 очок.
Раніше Володимир Пятенко підбив підсумки двох матчів проти Чехії, які відбулись на початку квітня.