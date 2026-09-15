Український футболіст перейшов у російський клуб

Російський медійний клуб Амкал (Москва) оголосив про підписання українського нападника Олексія Сидорова.

Про це йдеться в заяві клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Підписання контракту відбулося попри чинну угоду 25-річного форварда з ФК Харків, яка спливає 30 червня 2028 року.

Зазначимо, що 18 серпня 2026 року харківський колектив отримав інформацію про надходження в системі FIFA TMS запиту від російського футбольного союзу щодо видачі міжнародного трансферного сертифіката на Сидорова для його реєстрації за російський клуб RVСhellendzh у статусі аматора.

Нагадаємо, Сидоров у 2025 році самовільно залишив колектив та покинув Україну. Футболіст відмовився повертатися через сімейні обставини попри ультиматум харківського клубу.

Зазначимо, що в Україні Сидоров пограв за Колос (9 ігор), Харків (41) та запорізький Металург (29).