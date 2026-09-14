Сантос оголосив про перехід Коутінью

Відомий бразильський півзахисник Філіппе Коутінью став гравцем Сантоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід 34-річного гравця відбувся на правах вільного агента. Контракт розрахований до завершення 2026 року, фінансові деталі не розголошуються.

Коутінью залишався без клубу з лютого поточного року, коли покинув Васко да Гама. Після цього хавбек навіть розглядав можливість завершення кар'єри попри наявність пропозицій із Росії.

Також Коутінью у своїй кар'єрі грав за Інтер, Еспаньйол, Ліверпуль, Барселону, Баварію, Астон Віллу й Аль-Духаїль. Провів 68 матчів і забив 21 гол за збірну Бразилії.

Нагадаємо, на початку вересня зірка Сантоса Неймар зазнав чергової травми та звинуватив у ній керівництво клубу.