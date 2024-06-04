Любенович: Минай хоче повернутися в УПЛ через рік, але реальність може виявитися іншою

Головний тренер ужгородського Миная Желько Любенович розповів, що в його команди є бажання повернутися в Українську Прем'єр-лігу через рік.

Його слова передає Український футбол.

"Чи стане велика конкуренція проблемою для нас? Ми навіть не розуміємо, в якому форматі відбуватиметься наступний чемпіонат Першої ліги. З Буковиною, Лівим берегом та Металістом 1925 ми не можемо змагатися за бюджетом. Єдиний варіант — спробувати розвинути молодого футболіста, навчити його і сколотити команду з таких гравців. Ми будемо рухатися своїм курсом, як і останніх пів року.

Чи розуміє керівництво Миная, що великий розпродаж може вимагати більше часу на повернення в УПЛ? У них є бажання повернутися через рік, але реальність може виявитися іншою", — сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24 Минай розгромно поступився Кривбасу та вилетів у Першу лігу, посівши передостаннє 15 місце.

Також стало відомо, що ужгородці планують зберегти Любеновича у клубі.