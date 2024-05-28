Минай хоче зберегти головного тренера

Головний тренер Миная Желько Любенович може залишиться на своїй посаді в наступному сезоні.

Про це повідомив генеральний менеджер закарпатського клубу Мирослав Небесник у коментарі Тribuna.com.

"У нього ще рік контакту. Ми це передбачили, ще коли укладали договір з Любеновичем — всі розуміли, що завдання буде виконати важко. Желько переконав нас із перших днів роботи, що ми зробили правильно, підписавши з ним контракт на півтора року.

Ну і такий невеличкий інсайд — будемо пробувати ще пролонгувати угоду. Тобто клуб зацікавлений будувати проєкт довкола цього тренера. Але ви розумієте, яка ситуація в Україні та у футболі, зважаючи на останні події, пов’язані з беттінгом й спонсорством.

Загадувати наперед не хочеться. Але в планах є продовжити співпрацю з Желько, бо ми знайшли свого тренера, здається", — сказав Небесник.