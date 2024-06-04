Любенович: Не можу сказати на 100%, що залишуся в Минаї

Головний тренер ужгородського Миная Желько Любенович розповів, що може покинути команду у літнє міжсезоння.

Його слова наводить Український футбол.

"Я планую збори, шукаємо нових футболістів. Можливо, хтось зверне на мене увагу, щоб піти на підвищення. Не можу сказати на 100%, що залишуся в Минаї.

Чи виходили на мене з пропозицією? Варіантів поки що немає", — сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24 Минай розгромно поступився Кривбасу та вилетів у Першу лігу, посівши передостаннє 15 місце.

Також стало відомо, що ужгородці планують зберегти Любеновича у клубі.