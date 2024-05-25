Любенович: Чемпіонат став слабшим, але й цікавішим

Головний тренер Миная Желько Любенович вважає, що чемпіонат України став слабшим, ніж був, коли він грав за Зорю.

Його слова передає Український футбол.

"Звичайно, чемпіонат став слабшим, але й цікавішим. За ці пів року рівень підріс, оскільки молоді гравці набираються досвіду, прогресують. Можу привести в приклад Бражка з Динамо або Бондаренка з Шахтаря.

Я своїм гравцям не перестаю повторювати, що в них є шанс показати себе в Минаї та зробити якісний крок уперед. Чемпіонат України на досить хорошому рівні зараз.

Якщо ми продамо Корабліна, на його місце вже є готовий Матюшенко. Якщо Гунічев повернеться в Олександрію, то його замінить Демиденко. Якщо прийдуть пропозиції на 10 гравців – усіх будемо продавати.

Це буде хороший знак для гравців, що клуб максимально буде зацікавлений у їхньому розвитку. І команда, і футболіст може отримати можливість далі рости, отримуючи прибуток із відсотка від перепродажу", — сказав наставник.

Нагадаємо, за тур до кінця Української Прем'єр-ліги Минай посідає 15 сходинку в турнірній таблиці та продовжує боротьбу за виживання. В останньому турі команда зіграє проти Кривбаса.

Зазначимо, що Любеновича двічі поспіль визнали найкращим тренером туру УПЛ. За набраними очками у другій частині сезону його команда претендує на 4 місце.