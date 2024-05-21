Визначились найкращі гравець та тренер 29 туру УПЛ

Футболіста Металіста 1925 Арі Моуру визнали найкращим гравцем 29 туру Української Прем'єр-ліги. Найкращим тренером став наставник Миная Желько Любенович.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Гравець харків'ян провів весь матч проти Полісся та відзначився двома забитими м'ячами, що дозволило команді зіграти внічию.

У свою чергу ужгородський клуб вирвав перемогу над Колосом, двічі поступаючись по ходу зустрічі.

На першому етапі традиційно було опитано спортивних журналістів та партнерів ліги, після чого вболівальники обирали свого фаворита у соцмережах УПЛ.

У підсумку Арі Моура набрав 36,8% голосів, а за Любеновича проголосували 49,5%.

Нагадаємо, наразі Металіст 1925 та Минай перебувають на останньому та передостанньому місці відповідно в турнірній таблиці.

Проте обидва колективи за тур до кінця зберігають шанси на збереження прописки в УПЛ.