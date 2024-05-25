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Полісся прийме Шахтар, Металіст 1925 зіграє з Вересом, битви за єврокубки та виживання: розклад 30 туру УПЛ

Олександр Булава — 25 травня, 09:12
Полісся прийме Шахтар, Металіст 1925 зіграє з Вересом, битви за єврокубки та виживання: розклад 30 туру УПЛ

Сьогодні, 25 травня, пройде 7 матчів останнього, 30 туру чемпіонату України з футболу-2023/24.

У турі визначаться, хто з трійки Дніпро-1, Рух та Полісся представлятиме Україну в кваліфікації Ліги конференцій.

Водночас Оболонь, Верес, Минай та Металіст 1925 проведуть вирішальні матчі в боротьбі за виживання.

Всі 7 ігор пройдуть одночасно.

Розклад матчів 30 туру УПЛ

  • 15:30 Зоря — Колос
  • 15:30 Кривбас — Минай
  • 15:30 Металіст 1925 — Верес
  • 15:30 Оболонь — Олександрія
  • 15:30 Полісся — Шахтар
  • 15:30 Рух — Динамо
  • 15:30 Чорноморець — Дніпро-1

Напередодні ЛНЗ завдяки "сухому листу" обіграв Ворсклу.

Верес Динамо Київ Колос Металіст 1925 Минай Олександрія Полісся Рух Львів Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Шахтар Донецьк Зоря Луганськ

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