Полісся прийме Шахтар, Металіст 1925 зіграє з Вересом, битви за єврокубки та виживання: розклад 30 туру УПЛ
Сьогодні, 25 травня, пройде 7 матчів останнього, 30 туру чемпіонату України з футболу-2023/24.
У турі визначаться, хто з трійки Дніпро-1, Рух та Полісся представлятиме Україну в кваліфікації Ліги конференцій.
Водночас Оболонь, Верес, Минай та Металіст 1925 проведуть вирішальні матчі в боротьбі за виживання.
Всі 7 ігор пройдуть одночасно.
Розклад матчів 30 туру УПЛ
- 15:30 Зоря — Колос
- 15:30 Кривбас — Минай
- 15:30 Металіст 1925 — Верес
- 15:30 Оболонь — Олександрія
- 15:30 Полісся — Шахтар
- 15:30 Рух — Динамо
- 15:30 Чорноморець — Дніпро-1
Напередодні ЛНЗ завдяки "сухому листу" обіграв Ворсклу.