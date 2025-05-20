Відповів тролінгом на тролінг: форвард Фіорентіни нахабно станцював перед суперником після голу

У народі кажуть, що "слони – пам'ятають все", але форвард Фіорентини Мойзе Кін може похизуватися не гіршою пам'яттю.

Під час матчу 37-го туру Серії А проти Болоньї (3:2) італієць нахабно станцював перед суперником після переможного голу, за що отримав шквал критики. Насправді, ідея із глузуванням над опонентом зародилася в його голові ще півроку тому.

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15 грудня на виїзді Фіорентина зазнала поразки від Болоньї із рахунком 0:1 і переможний гол один гравець із команди господарів відсвяткував знущальний танцем, який є фірмовою фішкою Мойзе Кіна.

Цього разу італієць вже став виступив у ролі "ката", поглузувавши над опонентом. На 84-й хвилини Кін забив вирішальний гол і згадав минулі образи.

Перед розіграшем м'яча форвард виконав свій відомий танець на очах в опонента, якому лишалося тільки слідкувати за рухами Мойзе. Цей момент став хітом у соцмережах!

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 25-річного форварда 18 голів і 3 асиста у 31 матчі Серії А.

Раніше лідер Фіорентини розповів, на яких умовах погодиться на перехід в Манчестер Юнайтед.