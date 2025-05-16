Фанати клубу Малиновського влаштували публічне "поховання" Сампдорії після вильоту в Серію С
Італійські футбольні фанати влаштували шалену акцію глузування над принциповим суперником, яка стала хітом у соцмережах.
Сампдорія вперше в історії вилетіла до третього дивізіону, і це не залишило байдужими їхніх сусідів – вболівальників Дженоа.
Щоправда, фани "грифонів", не сумували через сенсаційну подію, а зробили з цього свято з публічним похованням суперника!
Десятки вболівальників Дженоа зібралися, щоб відсвяткувати падіння свого запеклого суперника. Вони винесли справжню труну із логотипом Сампдорії, заспівали пісні та навіть влаштували хвилину мовчання.
Нагадаємо, команда Ельберіко Евані за 38 турів набрала лише 41 бал, завершивши сезон на 18 позиції.
Раніше повідомлялося, що фанати іспанського клубу погодилися на ув'язнення за расистські висловлювання на адресу зірки Реала.