Наполі та Інтер зіграли свої матчі внічию і залишили інтригу на останній тур, Рома обіграла Мілан

У неділю, 18 травня, відбулася низка матчів 37-го туру італійської Серії А з футболу.

Зазначимо, що тут за 2 тури до завершення досі не визначився чемпіон. За трофей ведуть боротьбу Наполі та Інтер, різниця між командами до цього туру складала 1 заліковий бал.

Не змінилася ситуація і знову. Обидва претенденти зіграли свої матчі внічию, тож інтрига залишиться на останній тур першості. Так, підопічні Конте не змогли переграти Парму, яка веде боротьбу за збереження прописки, а Інтер втратив перемогу над Лаціо, двічі ведучи по ходу зустрічі.

Також цікавим виявилося протистояння Роми та Мілана, які ведуть боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів. Український форвард "вовків" Артем Довбик весь матч провів на лаві запасних, як відомо, у нього травма. Втім, і без його допомоги підопічні Раньєрі здобули важливу перемогу піднявшись на 6-ту сходинку.

Також серед центральних матчів туру слід видіти поєдинок Фіорентини та Болоньї, які зіграли гольові 3:2 на користь "фіалок". Виграв і Емполі Віктора Коваленка, однак український хавбек весь матч просидів на лаві для запасних.

Чемпіонат Італії – Серія А

37 тур, 17 травня

Верона – Комо 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Какере, 1:1 – 70 Лазович

Інтер – Лаціо 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+2 Бісек, 1:1 – 72 Педро, 2:1 – 80 Дюмфріс, 2:2 – 90 Педро

Кальярі – Венеція 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 11 Міна, 2:0 – 41 Пікколі, 3:0 – 71 Дейола

Лечче – Торіно 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 46 Рамадані

Монца – Емполі 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Бірінделлі, 1:1 – 49 Коломбо, 1:1 – 51 Віті, 1:3 – 59 Піцціньякко (аг)

Парма – Наполі 0:0

Рома – Мілан 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Манчіні, 1:1 – 39 Фелікс, 2:1 – 58 Паредес, 3:1 – 87 Крістанте

Вилучення: 21 – Хіменес

Фіорентина – Болонья 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Парізі, 1:1 – 61 Даллінга, 2:1 – 67 Річардсон, 2:2 –79 Орсоліні, 3:2 – 84 Кін

Ювентус – Удінезе 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 61 Гонсалес, 2:0 – 88 Влахович

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, тур стартував 17 травня, матчем між Дженоа та Аталантою.