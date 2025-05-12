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Лідер Фіорентини сказав, за яких умов погодиться на перехід в Манчестер Юнайтед

Олексій Мурзак — 12 травня 2025, 16:35
Лідер Фіорентини сказав, за яких умов погодиться на перехід в Манчестер Юнайтед
Мойзе Кін
Getty Images

Один з найкращих бомбардирів поточного сезону Серії А Мойзе Кін, який виступає за Фіорентину, погодиться на перехід в Манчестер Юнайтед, якщо клуб виграє фінал Ліги Європи і таким чином напряму потраплять до Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Sky Sport.

Раніше повідомлялося, що "червоні дияволи" наразі займаються пошуками нового нападника на наступний сезон, і включили до свого шортлиста Кіна.

У нинішньому сезоні Кін провів 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі. Контракт форварда з Фіорентиною чинний до літа 2029 року. У першій половині липня зацікавлені клуби можуть активувати клаусулу нападника в розмірі 50 млн євро.

Зазначимо, що в клубі вже готові до можливого продажу гравця, тому активно шукають йому заміну. Одним із наступників Кіна може стати український нападник Роми Артем Довбик.

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