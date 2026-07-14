Півфіналіст ЧС-2026 може перейти в Манчестер Юнайтед – інсайдер

Півзахисник збірної Франції та італійської Роми Ману Коне потрапив до сфери інтересів англійського Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Як зазначається, представники "манкуніанців" вже подали запит до римського клубу щодо можливості трансферу 25-річного француза. Утім, манчестерський колектив не єдиний, хто прагне підписати хавбека. До керівництва надійшла низка дзвінків від інших клубів стосовно гравця.

Зауважимо, що Коне у сезоні-25/26 провів у футболці "вовків" 37 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.

Водночас хавбек є гравцем збірної Франції, в складі котрої відіграв 18 поєдинків. Разом із командою він поїхав на чемпіонат світу-2026, де відіграв чотири матчі. У півфінальному поєдинку проти Іспанії Коне опинився поза стартовою одинадцяткою.

Додамо, що "Чемпіон" проводить онлайн-трансляцію поєдинку між Францією та Іспанією, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.