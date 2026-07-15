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Клуб Довбика може орендувати форварда Реала

Олег Дідух — 15 липня 2026, 18:06
Клуб Довбика може орендувати форварда Реала
Ендрік
Getty Images

Нападник мадридського Реала та збірної Бразилії Ендрік може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, в послугах Ендріка зацікавлена Рома, за яку виступає українець Артем Довбик. Йдеться про річну оренду без опції викупу.

Рома вже кілька днів працює над укладенням даної угоди. Сам Ендрік готовий розглянути пропозицію Роми, оскільки новий головний тренер Реала Жозе Моурінью не гарантує йому регулярної ігрової практики у мадридському клубі в новому сезоні.

Другу половину минулого сезону Ендрік провів у оренді в Ліоні, за який відзначився 8 голами та 8 асистами в 21 матчі в усіх турнірах. Трансферна вартість 19-річного бразильця оцінюється в 40 мільйонів євро.

Реал Мадрид Рома Ендрік

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