Форлан дебютував у професійному тенісі

Колишній нападник збірної Уругваю з футболу та інших клубів Дієго Форлан здійснив дебют у професійному тенісі.

45-річний ексфутболіст зіграв на парному турнірі в Монтевідео. Разом із аргентинцем Федеріко Корією він поступився болівійському дуету у складі Бориса Аріаса та Федеріко Себальоса.

Матч тривав лише 49 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 2:6. Попри розгромну поразку, Форлан зміг вразити домашню публіку кількома видовищними ударами.

Uruguay Open – ATP 100

Парний розряд

Грунт

Призовий фонд – $133,250

Перше коло, 14 листопада

Федеріко Корія (Аргентина) / Дієго Форлан (Уругвай) – Борис Аріас / Федеріко Себальос (Болівія) 1:6, 2:6

Вродовж футбольної кар’єри Дієго Форлан виступав за Манчестер Юнайтед, Атлетико, Інтер, Вільярреал та низку інших клубів.

Також він протягом багатьох років захищав кольори національної збірної Уругваю. На чемпіонаті світу-2010 у ПАР форвард із 5 голами став одним із чотирьох найкращих бомбардирів мундіалю та допоміг своїй команді дійти до півфіналу.