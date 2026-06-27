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Федерація футболу Уругваю скасувала чартерний рейс для збірної після вильоту з ЧС-2026

Олексій Мурзак — 27 червня 2026, 23:50
Федерація футболу Уругваю скасувала чартерний рейс для збірної після вильоту з ЧС-2026
Getty Images

Футболісти збірної Уругваю не зможуть скористатися приватним літаком для повернення додому після вильоту з чемпіонату світу-2026.

Про це повідомив журналіст Мартін Чаркеро.

За його даними, Федерація футболу Уругваю скасувала чартерний рейс для збірної – гравці діставатимуться додому "своїм ходом", тобто повертатимуться до своєї країни звичайними пасажирськими авіарейсами.

Про причини такого рішення наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, що дворазові чемпіони світу програли в останньому турі групового раунду збірній Іспанії (0:1) та залишили Мундіаль.

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