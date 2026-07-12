Легендарний форвард може очолити збірну Уругваю U-20

Новим головним тренером молодіжної збірної Уругваю U-20 може стати легендарний форвард Дієго Форлан.

Про це повідомляє Cadena del Mar.

За їхньою інформацією, переговори з Форланом веде особисто президент Уругвайської футбольної асоціації (AUF) Ігнасіо Алонсо. Тренерський штаб уже сформовано: у нього увійдуть асистент Дієго Перес, а також тренери з фізпідготовки Дієго Еставільо та Сантьяго Ферро.

47-річний Форлан виступав за збірну Уругваю в 2002 – 2014 роках, відзначившись 36 голами в 112 матчах. Був визнаний найкращим гравцем ЧС-2010, виграв Копа Америка-2011.

Після завершення кар'єри в 2020-2021 роках Форлан очолював Пеньяроль і Атенас. У 2024 році легендарний форвард дебютував у професійному тенісі.