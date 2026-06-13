Арена, що бачила "Руку Бога", стадіон, де Мессі став рекордсменом: де відбуватимуться матчі чемпіонату світу 2026

Нарешті розпочався головний футбольний турнір 4-річчя – чемпіонат світу 2026. Світове футбольне свято, яке вперше в історії приймають 3 країни, проходить на 16 різноманітних аренах.

Деякі, як наприклад "Ацтека", мають за своїми плечима більше Мундіалів, ніж добра частина учасників цьогорічного ЧС. Інші ж вперше в історії прийматимуть змагання такого рівня.

Ми ж розповімо про всі та покажемо, на яких стадіонах вирішуватиметься доля головного футбольного трофея.

США (11 стадіонів)

MetLife Stadium

Місто: Нью-Йорк, США

Місткість: 82 500 глядачів

Почнімо з кінця – фіналу. Саме на цій арені 19 липня відбудеться вирішальний матч чемпіонату світу 2026. Окрім того стадіон прийматиме Бразилія – Марокко, Франція – Сенегал, Норвегія – Сенегал, Еквадор – Німеччина, Панама – Англія на груповому етапі, один матч 1/16 фіналу та гру 1/8 фіналу.

MetLife Stadium був збудований у 2010 році та з того часу систематично використовувався для визначних подій: приймав фінал Копа Америка Centenario, три матчі Копа Америка 2024, п'ять поєдинків клубного ЧС-2025 (зокрема 2 півфінали та фінал).

ФІФА

Окрім футболу, приймав визначні події ще й в інших видах спорту: двічі Реслманію – флагманську подію професійного реслінг-промоушену WWE, та Супербоул – головний матч в американському футболі.

Загалом арена є домашньою для клубів НФЛ Нью-Йорк Джаєнтс та Нью-Йорк Джетс.

SoFi Stadium

Місто: Інглвуд, США

Місткість: 70 240 глядачів

Арена була відкрита лише у 2020 році та стала домашньою для двох клубів з НФЛ – Лос-Анджелес Ремз та Лос-Анджелес Чарджерс.

На чемпіонаті світу тут відбудеться 8 поєдинків. На груповому етапі: США – Парагвай, Іран – Нова Зеландія, Швейцарія – Боснія та Герцеговина, Бельгія – Іран, Туреччина – США, два матчі 1/16 фіналу та 1 чвертьфінал.

Хоч стадіону лише 6 років, він вже встиг прийняти визначні події, як от Супербоул у 2022-му чи Реслманію у 2023-му. Що ж до футболу, то тут проходили два матчі Копа Америка 2024.

Проте головне змагання відбудеться за 2 роки – SoFi Stadium прийматиме Олімпійські ігри 2028, зокрема, церемонії відкриття та закриття.

Hard Rock Stadium

Місто: Маямі, США

Місткість: 67 518 глядачів

А вже ця арена прийматиме матч за "бронзу" чемпіонату світу. Окрім того буде зіграно ще 6 зустрічей: Саудівська Аравія – Уругвай, Уругвай – Кабо-Верде, Шотландія – Бразилія, Колумбія – Португалія, матч 1/16 фіналу та 1/4 фіналу.

ФІФА

Hard Rock Stadium є домашнім стадіоном для Маямі Долфінс з НФЛ. Арена була відкрита у 1987 році та з того часу мала безліч топових подій. З нещодавнього – матчі Копа Америка 2024 (і фінал теж) та клубного чемпіонату світу 2025.

Також тут 6 разів проходив Супербоул, двічі – матчі Світової серії з бейсболу. Визначна арена для американського спорту.

AT&T Stadium

Місто: Арлінгтон, США

Місткість: 80 000 глядачів

Той самий стадіон, що матиме найбільше навантаження на чемпіонаті світу – 9 матчів. Це Нідерланди – Японія, Англія – Хорватія, Аргентина – Австрія, Японія – Швеція, Йорданія – Аргентина, 2 матчі 1/16 фіналу, гра 1/8 фіналу та півфінал.

І це ще одна легендарна арена для США. У 2010-му тут пройшов Матч усіх зірок НБА, який увійшов до книги рекордів Гіннеса – на грі були присутні 108 713 глядачів – найбільша кількість в баскетболі.

Також понад 100 тисяч людей прийшли на Реслманію у 2016-му, що також стало новим рекордом шоу.

Arrowhead Stadium

Місто: Канзас-Сіті, США

Місткість: 76 416 глядачів

Одна з найстарших арен чемпіонату світу 2026. Була відкрита у 1972 році та кілька разів реконструювався. Прийматиме 6 поєдинків: Аргентина – Алжир, Еквадор – Кюрасао, Туніс – Нідерланди, Алжир – Австрія у групі, один матч 1/16 фіналу та чвертьфінал.

ФІФА

На Arrowhead Stadium дуже важливою буде підтримка вболівальників, що може підтвердити клуб НФЛ Канзас-Сіті Чіфс. Річ у тім, що тут у 2014 році був зафіксований рекорд за рівнем шуму від вболівальників – 142,2 дБ.

Ще тут відбувся домашній матч США на Копа Америка 2024, щоправда лише один, і невдалий – поразка 0:1 від Уругваю.

NRG Stadium

Місто: Г'юстон, США

Місткість: 72 220 глядачів

Відкрили у 2002 році, одразу потрапивши в історію – NRG Stadium стала першою ареною НФЛ з розсувним дахом.

Вболівальники зможуть тут відвідати такі матчі ЧС: Німеччина – Кюрасао, Португалія – ДР Конго, Нідерланди – Швеція, Португалія – Узбекистан, Кабо-Верде – Саудівська Аравія у групі, гру 1/16 фіналу та 1/8 фіналу.

Getty Images

Раніше арена приймала два Супербоули та Реслманію, у 2011-му фанати побачили перемогу МЮ над збірною зірок МЛС, а у 2016-му – матч Копа Америка Centenariо, в якому Ліонель Мессі став рекордсменом збірної Аргентини за кількістю голів.

Mercedes-Benz Stadium

Місто: Атланта, США

Місткість: 83 000 глядачів

Ще одна арена з розсувним дахом. Була відкрита у 2017 році й відтоді стала домівкою для Атланти Фелконс з НФЛ та Атланти Юнайтед з МЛС.

На чемпіонаті світу 2026 тут відбудуться такі матчі: Іспанія – Кабо-Верде, Чехія – ПАР, Іспанія – Саудівська Аравія, Марокко – Гаїті, ДР Конго – Узбекистан, один матч 1/16 фіналу та 1/8 фіналу, а також один півфінал.

ФІФА

У 2017-му тут зустрічалися збірна всіх зірок МЛС та Ювентус – матч побив рекорд за відвідуваністю (72 317 глядачів). Тут же проводились поєдинки Кубку Америки 2024, зокрема, матч-відкриття. І цей стадіон приймав 6 матчів клубного ЧС-2025.

Gillette Stadium

Місто: Бостон, США

Місткість: 64 628 глядачів

Ще одна арена, яка відкрилася у 2002 році. Вона стала домівкою для Нью-Інгленд Петріотс (НФЛ) та Нью-Інгленд Революшн (МЛС).

Прийматиме 7 матчів чемпіонату світу: Гаїті – Шотландія, Ірак – Норвегія, Шотландія – Марокко, Англія – Гана, Норвегія – Франція, один матч 1/16 фіналу та один чвертьфінал.

У 2003 році тут проходив чемпіонат світу з футболу серед жінок, а у 2016-му три матчі Копа Америка Centenario.

Lincoln Financial Field

Місто: Філадельфія, США

Місткість: 69 796 глядачів

Домашній стадіон Філадельфії Іглз з НФЛ, який відкрився у 2003 році. На цьогорічному Мундіалі прийматиме 6 поєдинків: Кот-д'Івуар – Еквадор, Бразилія – Гаїті, Франція – Ірак, Кюрасао – Кот-д'Івуар, Хорватія – Гана та один матч 1/8 фіналу.

Як і попередня арена, Lincoln Financial Field приймав матчі чемпіонату світу з футболу серед жінок у 2003 році, а також поєдинки клубного чемпіонату світу 2025.

Lumen Field

Місто: Сіетл, США

Місткість: 68 740 глядачів

Арена була відкрита у 2002 році й одразу ж потрапила в історію, як перший стадіон НФЛ зі штучним покриттям. Тут виступають Сіетл Сіхоукс (НФЛ) та Сіетл Саундерз (МЛС).

На цьому стадіоні відбудеться 6 поєдинків чемпіонату світу, а саме Бельгія – Єгипет, США – Австралія, Боснія та Герцеговина – Катар, Єгипет – Іран, один матч 1/16 фіналу та один матч 1/8 фіналу.

ФІФА

Lumen Field також відзначається своєю гучністю – свого часу входила до книги рекордів Гіннеса за цим показником. Арена приймала низку матчів клубного ЧС-2025. Проте найцікавіша подія відбулася у 2008-му – перед 50 817 глядачами тут виступав Далай-лама XIV.

Levi's Stadium

Місто: Санта-Клара, США

Місткість: 75 000 глядачів

Арену, яка є домашньою для Сан-Франциско 49ерс з НФЛ, було відкрито у 2014 році.

З моменту відкриття стадіон вже двічі приймав Супербоул, зокрема у 2026 році. Також тут проходила Реслманія та 4 гри Копа Америка 2016, зокрема матч-відкриття між США та Колумбією.

У межах чемпіонату світу 2026 року тут відбудуться такі зустрічі: Катар – Швейцарія, Австрія – Йорданія, Туреччина – Парагвай, Йорданія – Алжир, Парагвай – Австралія та один матч 1/16 фіналу.

Мексика (3 стадіони)

Estadio Azteca

Місто: Мехіко, Мексика

Місткість: 87 523 глядачі

Одна з найлегендарніших арен в історії чемпіонатів світу, збудована ще у 1966 році – єдина, що приймала три чемпіонати світу, найбільша в Латинській Америці та одна з найбільших у світі.

Ацтека розташована дуже високо, понад 2200 метрів над рівнем моря (майже рекорд). І не дивно, що саме тут футбол доходив до найвищого рівня легендарності: свій трофей забрала Бразилія з Пеле, а за 16 років Дієго Марадона забив легендарний гол "рукою бога".

На чемпіонаті світу 2026 Ацтека вже прийняла гру Мексика – ПАР – матч-відкриття турніру, в якому фанати побачили перемогу своєї збірної при 3-х червоних картках. Також тут зіграють Узбекистан – Колумбія, Чехія – Мексика, один матч 1/16 фіналу та 1/8 фіналу.

Estadio Akron

Місто: Сапопан, Мексика

Місткість: 49 850 глядачів

Ще геть молодий стадіон, відкритий лише у 2010 році, одразу ж прийняв перший матч фіналу Кубка Лібертадорес, а також церемонію відкриття та закриття Панамериканських ігор 2011. З важливого – він має штучне покриття.

На ЧС-2026 тут зіграють лише 4 поєдинки, а саме Південна Корея – Чехія (2:1), Мексика – Південна Корея, Колумбія – ДР Конго, Уругвай – Іспанія.

Estadio BBVA

Місто: Гуадалупе, Мексика

Місткість: 53 500 глядачів

Була відкрита лише у 2015 році та є домашньою ареною команди Монтеррей – тієї самої, у складі якої не так давно виступав зірковий Серхіо Рамос. Стадіон двічі приймав фінал Ліги чемпіонів КОНКАКАФ – Монтеррей виграв обидва матчі 1:0.

У межах цьогорічного Мундіалю Estadio BBVA прийматиме 4 поєдинки: матчі групового етапу Швеція – Туніс, Туніс – Японія, ПАР – Південна Корея, а також одну гру 1/16 фіналу.

Канада (2 стадіони)

BMO Field

Місто: Торонто, Канада

Місткість: 45 736 глядачів

Стадіон відкрили у 2007 році до чемпіонату світу з футболу серед збірних U-20. Також приймав ЧС-2014 серед жінок цієї ж вікової категорії. Тут свої домашні матчі проводить Торонто (МЛС).

На чемпіонаті світу 2026 саме тут зіграла свій перший матч Канада – проти Боснії та Герцеговини. Також прийме такі матчі: Гана – Панама, Німеччина – Кот-д'Івуар, Панама – Хорватія, Сенегал – Ірак та один матч 1/16 фіналу.

BC Place

Місто: Ванкувер, Канада

Місткість: 54 500 глядачів

Ця арена була відкрита ще у 1983 році, проте зазнала суттєвих оновлень у 2011-му. Тут проходив чемпіонат світу з футболу серед жінок 2015 року, зокрема і фінал, де перемогу святкували США.

ФІФА

У груповому етапі тут відбудуться поєдинки Австралія – Туреччина, Канада – Катар, Нова Зеландія – Єгипет, Швейцарія – Канада, Нова Зеландія – Бельгія. Також BC Place прийматиме один матч 1/16 фіналу та 1/8 фіналу.