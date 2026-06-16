Збірну Ірану змусили залишити США через декілька годин після матчу ЧС-2026

Наставник збірної Ірану з футболу Амір Галеної розповів про неприйнятне ставлення до його команди на чемпіонаті світу.

Слова тренера передає CBC.

Він повідомив, що "Принцам Персії" наказали залишити США та повернутися на тренувальну базу в Мексиці через декілька годин після їхнього стартового матчу на Мундіалі з Новою Зеландією (2:2). Фахівець наголосив, що через це збірна Ірану не перебуває в рівних умовах з іншими учасниками турніру.

"Нам навіть не дали часу на відновлення. Після матчу нам заявили: "Ви повинні негайно виїхати". Для нас дуже важливо мати час на відновлення, але нас змушують сідати на літак і повертатися до табору в Тіхуані. Це нас дуже турбує. Чесно кажучи, ми не знаємо, чому нас повертають. Це виглядає дуже дивно. Складається враження, що хтось інший планує все за нас. Рішення щодо нашої команди ухвалюються десь в іншому місці. Ми мали прибути за дві ночі до матчу, залишитися тут після гри для відновлення, а повернутися лише завтра вдень. Ми не маємо жодного уявлення, чому все змінилося. Думаю, наша команда є, мабуть, найбільш пригнобленою на цьому чемпіонаті світу", – сказав Галеної.

Також про цей інцидент висловився капітан іранців Мехді Таремі. Він закликав ФІФА втрутитись у ситуацію.

"Ми повинні негайно залишити Лос-Анджелес, і це погано для нас. Думаю, ФІФА повинна допомагати нам більше. Насправді для нас усе виглядає як справжня катастрофа", – сказав Таремі.

Зазначимо, що раніше Джанні Інфантіно висловлювався про участь збірної Ірану в чемпіонаті світу. Він радий, що "Принци Персії" приїхали на турнір.

Наступну гру іранці проведуть проти збірної Бельгії. Вона відбудеться 21 червня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.