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Збірна України проведе 2 спаринги перед стартом Олімпійських ігор-2024

Микола Дендак — 2 липня, 20:25
Збірна України проведе 2 спаринги перед стартом Олімпійських ігор-2024

Олімпійська збірна України проведе 2 контрольні матчі перед стартом Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Суперниками підопічних Руслана Ротаня стануть олімпійські команди Єгипту та Парагваю. Обидва матчі розпочнуться о 19:30 за київським часом.

Розклад матчів збірної України

  • 14 липня. Україна – Єгипет
  • 18 липня. Україна – Парагвай

На Олімпійських іграх команда Ротаня зіграє в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком. Раніше стало відомо, чи виступить на турнірі Ліонель Мессі.

Футбольний турнір на літніх Олімпійських іграх 2024 проходитиме з 24 липня по 10 серпня 2024 року у Парижі та інших шести містах Франції.

Раніше ми повідомляли, що Шахтар та Динамо вирішили відпустити своїх гравців на Олімпіаду-2024.

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