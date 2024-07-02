Збірна України проведе 2 спаринги перед стартом Олімпійських ігор-2024
Олімпійська збірна України проведе 2 контрольні матчі перед стартом Олімпійських ігор-2024.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Суперниками підопічних Руслана Ротаня стануть олімпійські команди Єгипту та Парагваю. Обидва матчі розпочнуться о 19:30 за київським часом.
Розклад матчів збірної України
- 14 липня. Україна – Єгипет
- 18 липня. Україна – Парагвай
На Олімпійських іграх команда Ротаня зіграє в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком. Раніше стало відомо, чи виступить на турнірі Ліонель Мессі.
Футбольний турнір на літніх Олімпійських іграх 2024 проходитиме з 24 липня по 10 серпня 2024 року у Парижі та інших шести містах Франції.
Раніше ми повідомляли, що Шахтар та Динамо вирішили відпустити своїх гравців на Олімпіаду-2024.