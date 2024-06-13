Мессі не зіграє на Олімпійських іграх у Парижі

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що не братиме участі в Олімпійських іграх-2024, які відбудуться в Парижі.

Про це Мессі розповів порталу ESPN.

"Понад усе, я уже не в тому віці, щоб грати усюди. Мені потрібно обирати обережно, було б занадто багато зіграти на двох поспіль турнірах. Мені пощастило ще раніше зіграти на Олімпіаді, виграти її. Це був неймовірний досвід у футболі", — сказав Мессі.

Нагадаємо, що Олімпійська збірна Аргентини потрапила до Групи B, де зіграє з Україною, Марокко та Іраком.

Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві збірні.

Напередодні Олімпійська збірна України вийшла у фінал підготовчого турніру до Олімпіади.