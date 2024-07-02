Шахтар відпустить п'ять гравців на Олімпійські ігри-2024

Донецький Шахтар відпустить 5 футболістів до складу олімпійської збірної України, яка зіграє у Парижі-2024.

Про це представники "гірників" повідомили Tribuna.com.

За інформацією джерела, мова йде про Данила Сікана, Дмитра Криськіва, Кіріла Фесюна, Олега Очеретька та Кирила Сігєєва.

Раніше, у ЗМІ з'являлась інформація, що головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань попросив Шахтар також відпустити Георгія Судакова та Артема Бондаренко.

Напередодні ми повідомляли, що київське Динамо відпустить 2 гравців на Олімпіаду-2024.

На Олімпійських іграх команда Ротаня зіграє в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком. Раніше стало відомо, чи виступить на турнірі Ліонель Мессі.