Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар відпустить п'ять гравців на Олімпійські ігри-2024

Владислав Уткін — 2 липня, 13:49
Шахтар відпустить п'ять гравців на Олімпійські ігри-2024

Донецький Шахтар відпустить 5 футболістів до складу олімпійської збірної України, яка зіграє у Парижі-2024.

Про це представники "гірників" повідомили Tribuna.com.

За інформацією джерела, мова йде про Данила Сікана, Дмитра Криськіва, Кіріла Фесюна, Олега Очеретька та Кирила Сігєєва.

Раніше, у ЗМІ з'являлась інформація, що головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань попросив Шахтар також відпустити Георгія Судакова та Артема Бондаренко.

Напередодні ми повідомляли, що київське Динамо відпустить 2 гравців на Олімпіаду-2024.

На Олімпійських іграх команда Ротаня зіграє в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком. Раніше стало відомо, чи виступить на турнірі Ліонель Мессі.

Данило Сікан Дмитро Криськів Олімпійські ігри-2024 Шахтар Донецьк Олег Очеретько Олімпійська збірна України з футболу

Шахтар Донецьк

Йовичевич оголосив про відхід з Аль-Раеда
Динамо лідирує у перегонах за одного з лідерів Дніпра-1
Шахтар буде проводити деякі домашні матчі УПЛ у Києві
Дякую, мій український Донецьк — Ракіцький оголосив про відхід із Шахтаря
Пушич анонсував нові трансфери Шахтаря

Останні новини