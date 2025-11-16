Що ви знаєте про збірну Ісландії напередодні матчу з Україною? КВІЗ

Вже найближчим часом неділя збірна України закінчить груповий етап відбору на ЧС-2026. В останній грі нашим протистоятиме збірна Ісландії – екзотичний, але від цього не менш сильний суперник.

Її представники ставали зірками АПЛ та Бундесліги, а сама збірна брала участь на Євро-2016 та ЧС-2018. Ісландці у топчемпіонатах давно вже нікого не дивують – так само як і претензії на участь в черговому великому турнірі. Втім, перший матч саме цього відбору ми виграли, у неймовірному матчі перемігши 5:3 – але це не знімає необхідності вигравати і другий матч проти острів'ян.

Перед найважливішою грою року Чемпіон підготував квіз, присвячений нашому супернику. Пишіть результати у коментарі!

1/10 Хоча збірна Ісландії немає великої історії, у її активі є справжній міжнародний трофей. Кубок чого вигравала національна збірна Ісландії? Кіпру Правильна відповідь: Гренландії. У вісімдесяті роки ісландці складали компанію на товариському турнірі іншим остров'янам: Фарерським островам та Гренландії. Двічі навіть виграли. Гренландії Правильна відповідь: Гренландії. У вісімдесяті роки ісландці складали компанію на товариському турнірі іншим остров'янам: Фарерським островам та Гренландії. Двічі навіть виграли. Ісландії Правильна відповідь: Гренландії. У вісімдесяті роки ісландці складали компанію на товариському турнірі іншим остров'янам: Фарерським островам та Гренландії. Двічі навіть виграли. Фолклендських островів Правильна відповідь: Гренландії. У вісімдесяті роки ісландці складали компанію на товариському турнірі іншим остров'янам: Фарерським островам та Гренландії. Двічі навіть виграли.

2/10 Ісландці приїжджали до України й до 1991-го. 28 жовтня 1987-го, у відборі на Євро-1988 збірну не лише тренував Лобановський, не лише у стартовому складі вийшли семеро динамівців, а й прийняло збірну... Яке місто? Київ Правильна відповідь: Сімферополь. Кінець жовтня – це час, коли міжнародні матчі грали вже у Криму. Ісландці програли 2:0, голи забили Бєланов та Протасов. Дніпро Правильна відповідь: Сімферополь. Кінець жовтня – це час, коли міжнародні матчі грали вже у Криму. Ісландці програли 2:0, голи забили Бєланов та Протасов. Харків Правильна відповідь: Сімферополь. Кінець жовтня – це час, коли міжнародні матчі грали вже у Криму. Ісландці програли 2:0, голи забили Бєланов та Протасов. Сімферополь Правильна відповідь: Сімферополь. Кінець жовтня – це час, коли міжнародні матчі грали вже у Криму. Ісландці програли 2:0, голи забили Бєланов та Протасов.

3/10 Найкращим бомбардиром якої ліги ставав ісландець? Ередивізі (Нідерланди) Правильна відповідь Ерадивізі. У сезоні-2013/14 Альфред Фінбогасон зі скромного Геренвена завоював приз Віллі ван дер Кейлена, забивши 29 голів. Суперліга (Туреччина) Правильна відповідь Ерадивізі. У сезоні-2013/14 Альфред Фінбогасон зі скромного Геренвена завоював приз Віллі ван дер Кейлена, забивши 29 голів. АПЛ (Англія) Правильна відповідь Ерадивізі. У сезоні-2013/14 Альфред Фінбогасон зі скромного Геренвена завоював приз Віллі ван дер Кейлена, забивши 29 голів. УПЛ (Україна) Правильна відповідь Ерадивізі. У сезоні-2013/14 Альфред Фінбогасон зі скромного Геренвена завоював приз Віллі ван дер Кейлена, забивши 29 голів.

4/10 Величезну роль у розвитку ісландського футболу зіграв Ларс Лагербек – майстер роботи зі збірними. Ісландія була одним із чотирьох його місць роботи – поряд зі Швецією, Норвегією та... Ким ще? Данія Правильна відповідь: Нігерія. Своєрідний доказ, що Данія – не Скандинавія. Лагербек тренував "суперорлів" на ЧС-2010. Франція Правильна відповідь: Нігерія. Своєрідний доказ, що Данія – не Скандинавія. Лагербек тренував "суперорлів" на ЧС-2010. Нігерія Правильна відповідь: Нігерія. Своєрідний доказ, що Данія – не Скандинавія. Лагербек тренував "суперорлів" на ЧС-2010. Австралія Правильна відповідь: Нігерія. Своєрідний доказ, що Данія – не Скандинавія. Лагербек тренував "суперорлів" на ЧС-2010.

5/10 Першим великим турніром в історії ісландців було Євро-2016. Яку із цих збірних острів'яни обійшли у кваліфікації? Норвегія Правильна відповідь: Нідерланди. Та група була сенсаційною: чинний медаліст чемпіонату світу (!) не пробився навіть у плейоф з чехами, ісландцями та турками. Норвежці та серби програли в стиках, а Україна на Євро-2016 взагалі-то пройшла. Україна Правильна відповідь: Нідерланди. Та група була сенсаційною: чинний медаліст чемпіонату світу (!) не пробився навіть у плейоф з чехами, ісландцями та турками. Норвежці та серби програли в стиках, а Україна на Євро-2016 взагалі-то пройшла. Нідерланди Правильна відповідь: Нідерланди. Та група була сенсаційною: чинний медаліст чемпіонату світу (!) не пробився навіть у плейоф з чехами, ісландцями та турками. Норвежці та серби програли в стиках, а Україна на Євро-2016 взагалі-то пройшла. Боснія та Герцеговина Правильна відповідь: Нідерланди. Та група була сенсаційною: чинний медаліст чемпіонату світу (!) не пробився навіть у плейоф з чехами, ісландцями та турками. Норвежці та серби програли в стиках, а Україна на Євро-2016 взагалі-то пройшла.

6/10 На Євро-2016 у складі збірної Ісландії був лише один гравець із... Татуюваннями Правильна відповідь: прізвищем. Більшість ісландців не має прізвищ, усе, що закінчується на “-сон” і “- доттір” – це по батькові. Ейдур Гудьонсен 2016-го був винятком. Ім'ям, коротшим 10 літер Правильна відповідь: прізвищем. Більшість ісландців не має прізвищ, усе, що закінчується на “-сон” і “- доттір” – це по батькові. Ейдур Гудьонсен 2016-го був винятком. Прізвищем Правильна відповідь: прізвищем. Більшість ісландців не має прізвищ, усе, що закінчується на “-сон” і “- доттір” – це по батькові. Ейдур Гудьонсен 2016-го був винятком. Футболом в якості єдиної роботи Правильна відповідь: прізвищем. Більшість ісландців не має прізвищ, усе, що закінчується на “-сон” і “- доттір” – це по батькові. Ейдур Гудьонсен 2016-го був винятком.

7/10 Який рекорд збірна Ісландії встановила у 2018 році? Найтриваліша суха серія Правильна відповідь: Найменша за населенням країна, яка грала на чемпіонаті світу. Ісландія – острів із населенням лише близько 300 тисяч жителів. Найменша за населенням країна, яка грала на чемпіонаті світу Правильна відповідь: Найменша за населенням країна, яка грала на чемпіонаті світу. Ісландія – острів із населенням лише близько 300 тисяч жителів. Рекорд за кількістю матчів конкретного гравця в історії національних збірних​ Правильна відповідь: Найменша за населенням країна, яка грала на чемпіонаті світу. Ісландія – острів із населенням лише близько 300 тисяч жителів. Рекорд з підйому в рейтингу ФІФА протягом календарного року Правильна відповідь: Найменша за населенням країна, яка грала на чемпіонаті світу. Ісландія – острів із населенням лише близько 300 тисяч жителів.

8/10 Легенді ісландського футболу Ганнесу Гальдорсону належить почесне досягнення, яке, крім нього, підкорилось лише одній людині. Ми не питаємо цього досягнення – що це за людина? Андрій Шевченко Правильна відповідь Войцех Щенсни. Тільки Гальдорссон та Щенсни відбивали пенальті Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу. Досягнення Гальдорссона почесніше від того, що Ісландія той матч закінчила внічию. Джанлуїджі Буффон Правильна відповідь Войцех Щенсни. Тільки Гальдорссон та Щенсни відбивали пенальті Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу. Досягнення Гальдорссона почесніше від того, що Ісландія той матч закінчила внічию. Войцех Щенсни Правильна відповідь Войцех Щенсни. Тільки Гальдорссон та Щенсни відбивали пенальті Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу. Досягнення Гальдорссона почесніше від того, що Ісландія той матч закінчила внічию. Джордж Веа Правильна відповідь Войцех Щенсни. Тільки Гальдорссон та Щенсни відбивали пенальті Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу. Досягнення Гальдорссона почесніше від того, що Ісландія той матч закінчила внічию.

9/10 Хто із сьогоднішнього складу суперників народився не в Ісландії? Гокон Гаральдсон Правильна відповідь: Даніель Гудйонсен. Гудйонсен – представник династії, син легендарного бомбардира Челсі, тож і на світ він з'явився в Лондоні. Даніель Гудйонсен Правильна відповідь: Даніель Гудйонсен. Гудйонсен – представник династії, син легендарного бомбардира Челсі, тож і на світ він з'явився в Лондоні. Арон Гуннарссон Правильна відповідь: Даніель Гудйонсен. Гудйонсен – представник династії, син легендарного бомбардира Челсі, тож і на світ він з'явився в Лондоні. Альберт Гудмундссон Правильна відповідь: Даніель Гудйонсен. Гудйонсен – представник династії, син легендарного бомбардира Челсі, тож і на світ він з'явився в Лондоні.