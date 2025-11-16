Що ви знаєте про збірну Ісландії напередодні матчу з Україною? КВІЗ

Вже найближчим часом неділя збірна України закінчить груповий етап відбору на ЧС-2026. В останній грі нашим протистоятиме збірна Ісландії – екзотичний, але від цього не менш сильний суперник.
Її представники ставали зірками АПЛ та Бундесліги, а сама збірна брала участь на Євро-2016 та ЧС-2018. Ісландці у топчемпіонатах давно вже нікого не дивують – так само як і претензії на участь в черговому великому турнірі. Втім, перший матч саме цього відбору ми виграли, у неймовірному матчі перемігши 5:3 – але це не знімає необхідності вигравати і другий матч проти острів'ян.
Перед найважливішою грою року Чемпіон підготував квіз, присвячений нашому супернику. Пишіть результати у коментарі!
Хоча збірна Ісландії немає великої історії, у її активі є справжній міжнародний трофей. Кубок чого вигравала національна збірна Ісландії?
Ісландці приїжджали до України й до 1991-го. 28 жовтня 1987-го, у відборі на Євро-1988 збірну не лише тренував Лобановський, не лише у стартовому складі вийшли семеро динамівців, а й прийняло збірну... Яке місто?
Найкращим бомбардиром якої ліги ставав ісландець?
Величезну роль у розвитку ісландського футболу зіграв Ларс Лагербек – майстер роботи зі збірними. Ісландія була одним із чотирьох його місць роботи – поряд зі Швецією, Норвегією та... Ким ще?
Першим великим турніром в історії ісландців було Євро-2016. Яку із цих збірних острів'яни обійшли у кваліфікації?
На Євро-2016 у складі збірної Ісландії був лише один гравець із...
Який рекорд збірна Ісландії встановила у 2018 році?
Легенді ісландського футболу Ганнесу Гальдорсону належить почесне досягнення, яке, крім нього, підкорилось лише одній людині. Ми не питаємо цього досягнення – що це за людина?
Хто із сьогоднішнього складу суперників народився не в Ісландії?
У складі суперника наших багато представників топчемпіонатів. Гравець з якоїсь ліги сьогодні точно не вийде?