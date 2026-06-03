Малиновський: Дуже приємно, що збір зробили в Україні
Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський поділився враженнями віз збору національної команди України у Вроцлаві.
Слова хавбека наводить пресслужба УАФ.
"Ці відчуття не передати. 5 років не був в Україні. Дуже приємно, що зробили цей збір тут. Бачимо, що молоді хлопці приїхали, подивилися тренування. Я вважаю, що для них це дуже класно і допоможе в майбутньому, буде мотивацією прогресувати. Перший раз тут. Поле дуже класне і всі умови для підготовки.
Матч проти Польщі? Чудова перемога, видно, що хлопці вийшли заряджені і класні голи забили, відпрацювали на 100%. Це дуже класний початок для Андреа", – заявив півзахисник.
Нагадаємо, 31 травня збірна України без участі Малиновського обіграла Польщу 2:0 у товариському матчі, який став дебютним для Андреа Мальдери на чолі національної команди.