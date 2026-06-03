Малиновський: Дуже приємно, що збір зробили в Україні

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський поділився враженнями віз збору національної команди України у Вроцлаві.

Слова хавбека наводить пресслужба УАФ.

"Ці відчуття не передати. 5 років не був в Україні. Дуже приємно, що зробили цей збір тут. Бачимо, що молоді хлопці приїхали, подивилися тренування. Я вважаю, що для них це дуже класно і допоможе в майбутньому, буде мотивацією прогресувати. Перший раз тут. Поле дуже класне і всі умови для підготовки.

Матч проти Польщі? Чудова перемога, видно, що хлопці вийшли заряджені і класні голи забили, відпрацювали на 100%. Це дуже класний початок для Андреа", – заявив півзахисник.