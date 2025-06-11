Марні очікування на результат та експерименти Реброва: підсумки червневих матчів збірної України

У Канаді закінчився товариський футбольний турнір Canadian Shield. Збірна України після поразки від Канади (2:4) обіграла Нову Зеландію (2:1) і закінчила турнір на третьому місці.

Чемпіон розповідає про найголовніше.

Ребров абсолютно впевнений, що продовжить працювати й надалі

Уявіть: ви провели жахливий, катастрофічний за наповненням матч проти середньої команди. На вас зріс тиск. Що в такій ситуації зробите ви?

Напевно, будь-яка відповідь буде так чи інакше пов'язана з використанням усіх можливих ресурсів. Ребров же, як ні в чому не бувало, зробив 9 змін у стартовому складі – зокрема поставив Чеберка, який...

Нічого проти нього не маю, але в матчах, які не товариські, проводяться не на американському континенті і не зовсім близько з місцем його роботи (а він грає за Коламбус Крю), Євген може за збірну України жодного разу більше не зіграти.

Буває, звичайно, що очікування самого тренера не відповідають реальності, але самим фактом складу на гру з Новою Зеландією Ребров показав: результат матчу для нього не важливий, він займається вирішенням другорядних завдань.

І, напевно, до таких, контрольних зустрічей варто так ставитися всім нам. Якщо, наприклад, Гуцуляк стане стабільно забивати і віддавати в офіційних матчах, ми всі будемо раді – і ніхто не згадає, що початок цьому поклав тренувальний збір у Торонто.

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Матчі без інтриги та мотивації нецікаві нікому

Усі знають, що в Канаді величезна українська діаспора, що в умовному Едмонтоні українську мову можна почути частіше, ніж у деяких українських містах, – але гра проти новозеландців відбулася за фактично порожніх трибун.

І, в принципі, немає виразних приводів розраховувати на аншлаг, окрім метафізичного "там ментально наші люди, вони прийдуть всупереч усьому". Всупереч тому, що навіть сам тренер не планує ставити найсильніший склад. Всупереч грі о 17:00 понеділка, якщо рахувати за часом у Торонто. Всупереч мільйону розваг, які складають entertainment сучасної людини (в Америці, наприклад, зараз відбуваються фінали НБА і НХЛ).

Так у XXI столітті не буває, і одна з найрозвиненіших країн світу це тільки зайвий раз підкреслила. Щоб залучити глядачів на трибуни, потрібно дати зрозуміти, що грають за щось важливе – або хоча б дати яскраве шоу.

І не треба казати, що в Торонто не люблять футбол: коли сюди приїжджав Інтер Маямі з Ліонелем Мессі у складі, квитки стартували від 263 доларів. Втомлені гравці з тих збірних, які погодилися приїхати – це не те, що може зібрати стадіон.

УАФ: Дан Балашов

Лідерам збірної не потрібні товариські ігри

Це ми проходили вже після програшу Мальті. Збірна, яка дуже скоро за грою просто знищить Чехію і Словаччину, програла напіваматорам з острова. А ще була нічия з Бахрейном, 1:7 від Франції, нічия з Саудівською Аравією...

Ребров побічно, але визнав це сам після канадців:

"Ми припустилися дуже серйозних помилок в обороні, у штрафному майданчику. Якщо ви допускаєте такі помилки – це буде дорого коштувати. І ми не забили – особливо в першому таймі в нас було два чудових моменти. Але знову ж таки, це – товариські матчі. У будь-якому разі ви говорите гравцям, що це неофіційно, і вони не на 100% зосереджені. На жаль, це моя думка".

УАФ: Дан Балашов

Після 50-60 надскладних ігор у сезоні проводити додаткові матчі на хорошому рівні просто, заради гімну, важко буде кому завгодно. Тим паче за повного розуміння, що їх ніхто й не згадає: всі ж усвідомлюють, що найближчий матчі відбору на чемпіонат світу-2026 зітруть із пам'яті всю інформацію про якийсь виставковий канадський турнір? Ми тут не унікальні: Кріс Вуд, який для новозеландців просто Господь бог, отримав по 10 хвилин у кожній з ігор.

Поява Ліги націй взагалі звела "товарняки" на якийсь унікально посередній рівень. Усі розуміють, що є "мейджори", тобто чемпіонати світу та Європи, за якими і пам'ятатимуть успіхи гравців у футболках збірних. Є Ліга Націй – суворі будні, які не такі важливі, як ЧС, але, в будь-якому разі, цікавий турнір.

Він і замінив три чверті товариських поєдинків. А ті товарняки, які залишилися товарняками – вони відіграють абсолютно незрозумілу і рудиментарну роль.

Практика, загалом, показала, що гравцям, матчі за збірну для яких можна порахувати на пальцях руки, за національну команду в таких поєдинках грати цікавіше, ніж "гвардійцям" і "сенаторам". У Гуцуляка навіть тепер лише 10 ігор за збірну – і при цьому три голи. Мартинюк відзначився гольовим пасом у дебюті в "жовто-синій" футболці, Богдан Михайличенко – у десятому.

Не кажучи про те, що хтось із тих, хто "вистрілив" із Канадою, може стати гравцем оптимального складу (ось чим Гуцуляк слабший за основних "зірок"?), на такі, неважливі матчі краще випускати тих, для кого матчі за збірну – мрія, а не будні.

Цікаві факти та цифри

Більше не залишилося конфедерацій, представники яких не грали б проти України. Океанія, яка делегувала Нову Зеландію, була останнім не закритим гештальтом.

Перший в історії матч збірної України проти новозеландців. "Олл вайтс" стали 74-м суперником наших.

Дебютували у збірній Микола Михайленко та Олександр Мартинюк.

Чеберко зіграв другий матч за збірну. Після першого минула пауза в п'ять років: дебютував Євген ще 2020-го, проти Франції (1:7).

Олександр Зінченко забив 12-й гол за збірну. Саша залишається рідкісним гравцем, який за збірну забиває частіше, ніж за клуби: 276 матчів у клубній кар'єрі принесли від українця лише 7 голів.