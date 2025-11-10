Українська правда
Збірна України прибула в Париж на матч з Францією у відборі на ЧС-2026

Олександр Булава — 10 листопада 2025, 20:45
УАФ

Збірна України прибула у Париж на матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти збірної Франції.

Про це повідомляє УАФ.

До команди довикликали Назара Волошина, Єгора Назарини та Тараса Михавко, які замінили травмованих Артема Довбика, Володимира Бражка та Арсенія Батагова.

Україні залишилося провести два матчі. 13 листопада "синьо-жовті" зіграють проти Франції на виїзді, а 16 листопада приймуть Ісландію.

Нагадаємо, наразі Україна бореться за вихід на чемпіонат світу 2026 року. У першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном.

У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.

Вирішальні матчі кваліфікації для "синьо-жовтих" відбудуться 13 листопада (проти Франції на виїзді) та 16 листопада (вдома з Ісландією).

