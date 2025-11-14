Молодіжна збірна України поступилась Туреччині у відборі на Євро-2027

Молодіжна збірна України U-21 на виїзді поступилась команді Туреччини у межах 4 туру кваліфікації Євро-2027.

Зустріч завершилась з рахунком 0:1.

"Синьо-жовті" після пасивного першого тайму активізувалися у другій половині. Зокрема, небезпечний момент створив Антон Глущенко, який у штрафному майданчику пройшов декількох опонентів та пробив у стійку.

Збірна Туреччини відкрила рахунок після невпевненої гри на виході Івана Пахолюка. Емірхан Ількхан був першим на підборі та пробив у пусті ворота.

Зазначимо, що 20-річний воротар Жирони Владислав Крапивцов отримав пошкодження у першому таймі зустрічі, через яке не зміг продовжити матч.

Відбір до чемпіонату Європи-2027

Група H, 4 тур

14 листопад

Туреччина – Україна 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 73 Ількхан

Туреччина (U-21): Ерташ, Карапо, Гюрелер, Акчічек, Йилмаз, Ільхан (Калайчі, 85), Тикназ (Айдин, 70), Вурал, Чанак, Кілішой (к) (Хабешоглу), Хекімоглу (Бостан, 31).

Україна (U-21): Крапивцов (Пахолюк, 44), Корнійчук, Захарченко, Кисіль, Крупський (к), Кревсун, Варфоломєєв (Пастух, 83), Царенко (Глущенко, 46), Маткевич (Слесар, 46), Степанов (Пищур, 56), Синчук.

Попереджені: Чанак (37), Карапо (62), Вурал (50), Айдин (85), Гюрелер (88), Ерташ (90+1) – Корнійчук (16), Кревсун (49), Кисіль (56).

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. У другому турі підопічні Уная Мельгоси зіграли внічию з Угорщиною, після чого програли Хорватії.

На Євро-2027 вийдуть ті збірні, що посядуть перші місця у своїх групах, а також найкращі команди з других місць.