Молодіжна збірна України без шансів програла Японії в контрольному матчі

У понеділок, 8 червня, молодіжна збірна України U-21 з футболу зазнала поразки від Японії у товариському матчі на зборі у Словенії.

"Синьо-жовті" поступилися з рахунком 0:3.

Початок зустрічі став холодним душем для підопічних Унаї Мельгоси. Японці відкрили рахунок вже на 20-й секунді матчу після удару Нвадіке.

На 8-й хвилині поєдинку Умеке подвоїв перевагу збірної Японії. На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь "самураїв".

У другій половині зустрічі "синьо-жовті" нічого не змогли протиставити супернику, пропустивши третій м'яч – дубль оформив форвард Нвадіке.

Контрольний матч з футболу

8 червня

Японія U-21 – Україна U-21 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 1 Нвадіке, 2:0 – 8 Умеке, 3:0 – 61 Нвадіке

Україна U21: Крапивцов – Крупський, Кисіль, Захарченко, Коробов (Корнійчук, 68) – Пастух, Федор (Шевченко, 80), Кревсун (Варфоломєєв, 46) – Царенко, Пищур, Маткевич (Сидун, 46).

Попередження: Косугі, 15 – Федор, 77

Нагадаємо, що у першому контрольному поєдинку Україна поступилася збірній США (1:3). У складі "синьо-жовтих" єдиний гол забив Гусол.