Визначилися час і місце проведення двох останніх матчів молодіжної збірної України у відборі на Євро-2027

Визначилося місце проведення домашніх матчів збірної України U-21 проти Туреччини та Хорватії в межах відбору на Євро-2027.

Про це повідомляє УАФ.

Два останні матчі групового раунду відбору, які будуть для нашої команди номінально домашніми, "синьо-жовті" проведуть в Угорському місті Мішкольц.

26 вересня на стадіоні DVTK підопічні Дмитра Михайленка зіграють проти Туреччини. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

А вже 2 жовтня у цьому ж місті на цьому ж стадіоні у цей же час "синьо-жовті" зійдуться з Хорватією.

Наразі "синьо-жовті" продовжують посідати третє місце у своїй групі, набравши 8 очок.

У попередніх двох матчах збірна України перемогла Угорщину, а до цього зіграла внічию з Литвою.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).