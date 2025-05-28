Без Степанова: УАФ оголосила список викликаних гравців до юнацької збірної України на спаринги перед ЧС-2025

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко оголосив список викликаних гравців на товариські матчі проти команд Марокко U-20 (6 червня) та США U-19 (10 червня).

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

На збір, що пройде з 1-го до 12 червня, поїде 24 гравці. Зауважимо, що нападник Баєра Артем Степанов та форвард Динамо Матвій Пономаренко опинилися в резервному списку.

Склад юнацької збірної України U-20

Воротарі: Ілля Волошин (Реал, Іспанія), Денис Марченко (Оболонь Київ), Ілля Попович (Кішварда, Угорщина).

Захисники: Микола Огарков (Шахтар Донецьк), Олександр Жовтенко, Віталій Катрич (обидва – Інгулець Петрове), Олексій Гусєв (Металіст 1925 Харків), Владислав Захарченко (Динамо Київ), Максим Мельниченко (Полісся Житомир), Кирило Дігтярь (Металіст Харків), Микола Киричок (Карпати Львів).

Півзахисники: Роман Саленко, Дмитро Кремчанін (обидва – Динамо Київ), Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Іван Чабан, Артур Шах (обидва – Карпати Львів), Данііл Ващенко (Олександрія), Ярослав Караман (Полісся Житомир), Рамік Гаджиєв (Металіст 1925 Харків), Богдан Будко (Алкмаар, Нідерланди), Максим Лень (Фортуна, Німеччина), Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина).

Нападники: Владислав Герич (Динамо Київ), Артем Гусол (Колос Ковалівка).

Резерв

Захисник: Антон Дрозд (Шахтар Донецьк).

Півзахисник: Андрій Маткевич (Зоря Луганськ).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Артем Степанов (Баєр, Німеччина).

Команда Дмитра Михайленка проходить підготовку до чемпіонату світу U-20, який восени 2025 року відбудеться в Чилі й путівку на який наша команда здобула, пробившись до півфіналу Євро-2024 (U-19) у Північній Ірландії.

У березні 2025 року "синьо-жовті" здобули перемогу (1:0) над Північною Ірландією, а згодом з ідентичним рахунком здолали норвежців.