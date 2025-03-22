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Україна U-20 обіграла молодіжку Північної Ірландії у підготовці до ЧС-2025

Олексій Погорелов — 22 березня 2025, 18:00
Україна U-20 – Північна Ірландія U-21
Україна U-20 – Північна Ірландія U-21
УАФ

Сьогодні, 22 березня, збірна України U-20 провела товариський матч зі збірною Північної Ірландії U-21, який завершився мінімальною перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0.

Єдиний гол зустрічі на свій рахунок записав хавбек Карпат Іван Чабан, який відзначився результативним ударом на 51-й хвилині.

Товариський матч
22 березня, Туреччина

Україна U-20 – Північна Ірландія U-21 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 51 Чабан.

Це перший матч українців на тренувальному зборі в Туреччині. 25 березня команда Дмитра Михайленка зіграє з норвезькими однолітками. Початок цієї зустрічі запланований на 14:00 за київським часом.

Цим тренувальним збором "синьо-жовті" проводять підготовку до чемпіонату світу 2025 року, на якому Україна зіграє восени в Чилі.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України U-17 зазнала другої поразки у відборі на Євро-2025, на який підопічні Олександра Ситника вже не мають шансів поїхати.

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