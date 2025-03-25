Збірна України U-20 здобула мінімальну перемогу над однолітками з Норвегії

Фото з попереднього матчу проти Північної Ірландії

У вівторок, 25 березня, юнацька збірна України U-20 у межах навчально-тренувального збору провела товариський матч з однолітками зі збірної Норвегії.

Гра завершилася перемогою 1:0 на користь "синьо-жовтих".

Перевагу протягом матчу мала саме збірна України. Могли забивати українці на 61-й хвилині, коли отримали право на пенальті. Андрій Маткевич не зумів переграти голкіпера суперників.

Під кінець гри гравець Вереса Дмитро Годя прийняв м'яч у штрафній, обіграв захисника і пробив у кут воріт. Цей гол виявився єдиним у поєдинку.

Футбол – товариська гра

25 березня

Україна U-20 – Норвегія U-20 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Годя (78)

Команда Дмитра Михайленка активно готується до чемпіонату світу U-20, який восени 2025 року відбудеться в Чилі й путівку на який наша команда здобула, пробившись до півфіналу Євро-2024 (U-19) у Північній Ірландії.

Нагадаємо, кілька днів тому "синьо-жовті" мінімально обіграли якраз команду Північної Ірландії.