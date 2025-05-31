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Молодіжна жіноча збірна України у контрольному матчі розгромно програла Польщі

Олексій Мурзак — 31 травня 2025, 15:50
Молодіжна жіноча збірна України у контрольному матчі розгромно програла Польщі
УАФ

У суботу, 31 травня, жіноча збірна України U-19 провела товариський матч з командою Польщі.

"Синьо-жовті" поступилися з рахунком 2:5.

Зазначимо, що в Польщі українська команда проводить короткостроковий навчально-тренувальний збір.

Нагадаємо, у відборі на чемпіонат Європи-2025 U-19, який завершився на початку квітня, збірна України програла всі свої матчі та вибула в Лігу Б відбору на Євро-2026.

Математичні шанси зберегти місце в Лізі А Україна втратила після розгромної поразки від Бельгії (1:4) в другому турі кваліфікації.

Товариський матч з футболу
31 травня

Польща U-19 – Україна U-19 5:2

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України вперше в історії вийшла до дивізіону А Ліги націй УЕФА.

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