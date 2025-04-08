Україна U-19 пропустила десять голів від Англії та вибула в Лігу Б відбору на Євро-2026

Сьогодні, 8 квітня, відбувся третій та останній матч другого раунду відбору на чемпіонат Європи-2025 U-19 року між молодіжними жіночими збірними України та Англії.

Цей поєдинок не мав вже ніякого турнірного значення для "синьо-жовтих", які у підсумку зазнали нищівної поразки з рахунком 0:10.

Будь-які сумніви щодо переможця цієї зустрічі були розвіяні на старті поєдинку, коли Лола Браун оформила дубль за перші 9 хвилин ігрового часу. До кінця першого тайму Україна пропустила ще чотири голи. По перерві англійки довели рахунок своїх результативних ударів до десяти, на чому матч і завершився.

Збірна Англії зі 100%-м результатом вийшла на Євро-2025, а збірна України опустилася в Лігу Б, де вона проводитиме відбір чемпіонату Європи 2026 року.

Жіночий чемпіонат Європи-2025 U-19

Другий раунд, третій тур, 8 квітня

Україна – Англія 0:10 (0:6)

Голи: 0:1 – 2 Браун, 0:2 – 9 Браун (пенальті), 0:3 – 26 Гейл, 0:4 – 33 Адемілуї, 0:5 – 39 Адемілуї, 0:6 – 45+1 Бейкер, 0:7 – 47 Адемілуї, 0:8 – 51 Гейл, 0:9 – 59 Адемілуї, 0:10 – 79 Браун.

Україна: Сахно (56 Калінчук) – Яремчук (29 Ткачук), Боровська, Краснобородько, Ігнатенко – Бєлова, Заборовець, Стахнюк (71 Голованчук) – Марценюк (56 Ляхович), Прицина (71 Масловська), Мигаль.

Англія: Аннетс – Ворд (46 Лас), Шоу (22 Рід), Веллеслі-Сміт, Молтбі – Паркінсон, Браун, Гарберт (71 Ньюелл) – Гейл (56 Мерфі), Адемілуї, Бейкер (46 Томпсон).

Для того, щоб вийти на континентальну першість цього року, Україна мала виграти групу 3.

На жаль, перша ж гра проти Австрії створила українкам багато проблем, бо вони навіть не змогли взяти в ній участь. Українська команда отримала технічну поразку через те, що не змогла отримати британську візу. При цьому українська делегація виконала всі необхідні процедури у встановлені терміни, завчасно подавши документи 12 березня.

Математичні шанси зберегти місце в Лізі А Україна втратила після розгромної поразки від Бельгії (1:4) в другому турі кваліфікації.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 квітня, жіноча збірна України зіграє з Чехією в матчі четвертого туру Ліги націй УЄФА-2025. Старт поєдинку запланований на 18:30 за київським часом.

На нашому сайті буде доступне відео онлайн-трансляції матчу між Україною та Чехією в Лізі націй.